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Çılgın Dondurmacı yine şaşırtmadı! Kadın müşterisini elinden tuttuğu gibi...

23.05.2023 20:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok fenomeni Çılgın Dondurmacı lakaplı Mehmet Dinç kadın müşterileriyle yaptığı danslarla adından söz ettiriyor. Antalya'daki dondurma dükkanında çektiği videolar ile fenomen haline gelen Çılgın Dondurmacı bu kez, ön tarafta dans eden bir kadın müşterisini elinden tuttuğu gibi tezgahın arka tarafına götürerek dansına orada devam etti. Bu görüntüler kısa sürede gündem oldu.

Çılgın Dondurmacı yine şaşırtmadı! Kadın müşterisini elinden tuttuğu gibi...

Çılgın Dondurmacı, TikTok'ta paylaştığı videolarla büyük bir kitle tarafından takip ediliyor. Dünyanın dört bir yanından takipçisi bulunan Çılgın dondurmacı, dans eden kadın müşterileri ile çektiği videolarla biliniyor.

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Antalya'da bir dondurma dükkanı açan Mehmet Dinç, işini sosyal medyaya dökerek fenomen oldu. Sürekli olarak videolar çeken ve paylaşan Çılgın Dondurmacı'nın paylaşımları büyük ilgi gördü.

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Dinç'in paylaşımlarına Türklerden çok yabancılar ilgi gösteriyor. Ünlü fenomenin videolarına farklı farklı ülkelerden takipçileri yorumlarda bulunuyorlar.

DAHA FAZLA DAYANAMADI

Son paylaşımında tezgahın önünde kıvrak bir şekilde dans eden kadın müşterisini dayanamayarak tezgahın arkasına alan Çılgın Dondurmacı o görüntülerle şoke etti.

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Dekolteli kıyafetiyle dans eden kadın müşteri, dansına tezgahın arkasında devam etti. Ünlü fenomen de kenara çekilerek kadının dansını izledi.

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Çılgın Dondurmacı'nın Ante Ahlaa Habibti ve Kalbimdesin isimli iki şarkısı bulunuyor.

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Çılgın Dondurmacı kullanıcı adıyla paylaşım yapan Dinç'in TikTok'ta 18.7 milyon takipçisi bulunuyor.

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