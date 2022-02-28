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Çılgın Sedat kimdir, aslen nereli? Çılgın Sedat kaç yaşında, evli mi ve eşi kimdir?

28.02.2022 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Magazin gündeminden son olarak sıklıkla yer alan Çılgın Sedat, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Çılgın Sedat'ın kimliği, hayatı ve memleketi sorgulanıyor. Peki Çılgın Sedat kimdir, aslen nereli? Çılgın Sedat kaç yaşında, evli mi? İşte hayatı ve merak edilenler...

Çılgın Sedat kimdir, aslen nereli? Çılgın Sedat kaç yaşında, evli mi ve eşi kimdir?

Magazin gündeminde çok konuşulan isimlerden olan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Çılgın Sedat'ın hayatı merak ediliyor. Gerçek ismi Sedat Kapurtu olan Çılgın Sedat, Türk şarkıcı, oyuncu ve futbolcudur.

ÇILGIN SEDAT KİMDİR?

1 Kasım 1973, İstanbul'da dünyaya gelen Sedat Kapurtu, sahne adıyla Çılgın Sedat olarak bilinmektedir ve Türk şarkıcı, oyuncu ve futbolcudur.

Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde 4 sene eğitim aldıktan sonra tar ve cümbüş çalarak müziğe başlamıştır. Sanatçı ayrıca bağlama, kanun, bateri, davul ve klavye çalabilmektedir. Profesyonel futbol yaşantısına 1 Eylül 2008 tarihinde Zeytinburnuspor'da başlamıştır ve 1 Temmuz 2011'de son vermiştir. Kardeşi Vedat Kapurtu'da eski futbolcudur.

Tekvando, karate ve kick boks sporcusu, Muay Thai hakemliği yapmıştır.

21 Ocak 2017 tarihinde yayınlanmış olan 2017 Survivor kadrosuna alınmış, Ünlüler takımında yarışmış ve 63. günün sonunda elenmiştir.

ÇILGIN SEDAT'IN EŞİ KİMDİR?

Ünlü sanatçı Çılgın Sedat, 2005 yılından bu yana Özlem Kapurtu ile evlidir.

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