CİMER başvuru sorgulama: CİMER başvurusu nasıl sorgulanır, CİMER başvuru sonucunu nasıl öğrenebilirim?

CİMER, vatandaşların kamu kurumlarıyla ilgili yaşadıkları sorunları, talepleri ve önerileri doğrudan iletebileceği bir platformdur. Cumhurbaşkanlığı'na bağlı bu sistem, 2015 yılında kurularak vatandaşların hizmetine sunulmuştur.
"Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi" olarak bilinen CİMER, bireylerin başvurularını ve şikayetlerini kolayca iletebildiği ve takip edebildiği bir yapıya sahiptir. Böylece vatandaşlar, kamu kurumlarının üst düzey yetkililerine daha hızlı ve etkin bir şekilde ulaşabilme imkanı bulmuşlardır.
CİMER, vatandaşların şikayetlerini doğrudan Cumhurbaşkanlığı'na ileterek işlemleri kolaylaştıran bir sistemdir. Sistemi kullanırken doğru kimlik bilgilerinizi girmeniz, başvurularınıza hızlı bir şekilde geri dönüş alınmasını sağlar. Bazı durumlarda, şikayetleriniz ve önerileriniz doğrudan ilgili makamlara da iletilebilir. Başvuru sonucunu merak eden vatandaşlar, "CİMER başvuru sonucunu nasıl öğrenebilirim?" sorusuna yanıt aramaktadır. CİMER başvuru sorgulama yöntemleri için şu adımları izleyebilirsiniz:
e-Devlet kapısı üzerinden CİMER başvuru sorgulama işlemleri şu şekilde gerçekleştirilir:
Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, yani CİMER, başvurularınıza hızla yanıt almanızı sağlar. Başvurularınızı hem e-Devlet ve CİMER’in resmî sitelerinden hem de telefon aracılığıyla sorgulayabilirsiniz.
CİMER’in telefon hizmeti, Alo 150 numarası üzerinden sunulmaktadır. Bu numarayı arayan vatandaşlara, bulundukları ilin Valiliği'nde yetkili bir kişi tarafından destek verilir. Yetkili kişi, vatandaşların sorunlarını dinledikten sonra gerekli bilgileri ilgili bölümlere ileterek işlemin devamını sağlar.
Başvurunuz, ilgili birim tarafından bilgi toplama, derleme, inceleme ve soruşturma gibi adımlardan geçirilir ve ardından yetkili kişiye onay için sunulur. Onay süreci tamamlandıktan sonra, cevap metni e-posta adresinize otomatik olarak iletilir.
İnternet üzerinden yapılan başvurularınız için bir başvuru takip numarası alırsınız ve başvurunuzun alındığına dair bir e-posta alırsınız. Başvurunuzun durumunu cimer.gov.tr veya e-Devlet üzerindeki “Başvuru Sorgulama” ekranından takip edebilirsiniz.