CİMER başvuru sorgulama: CİMER başvurusu nasıl sorgulanır, CİMER başvuru sonucunu nasıl öğrenebilirim?

CİMER, vatandaşların kamu kurumlarıyla ilgili yaşadıkları sorunları, talepleri ve önerileri doğrudan iletebileceği bir platformdur. Cumhurbaşkanlığı'na bağlı bu sistem, 2015 yılında kurularak vatandaşların hizmetine sunulmuştur.

"Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi" olarak bilinen CİMER, bireylerin başvurularını ve şikayetlerini kolayca iletebildiği ve takip edebildiği bir yapıya sahiptir. Böylece vatandaşlar, kamu kurumlarının üst düzey yetkililerine daha hızlı ve etkin bir şekilde ulaşabilme imkanı bulmuşlardır.

CİMER başvurusu nasıl sorgulanır?

CİMER, vatandaşların şikayetlerini doğrudan Cumhurbaşkanlığı'na ileterek işlemleri kolaylaştıran bir sistemdir. Sistemi kullanırken doğru kimlik bilgilerinizi girmeniz, başvurularınıza hızlı bir şekilde geri dönüş alınmasını sağlar. Bazı durumlarda, şikayetleriniz ve önerileriniz doğrudan ilgili makamlara da iletilebilir. Başvuru sonucunu merak eden vatandaşlar, "CİMER başvuru sonucunu nasıl öğrenebilirim?" sorusuna yanıt aramaktadır. CİMER başvuru sorgulama yöntemleri için şu adımları izleyebilirsiniz:

CİMER başvuru sonucunu nasıl öğrenebilirim?

CİMER'in resmî web sitesine giriş yapın.

Başvuru Sorgulama: Açılan sayfada 'Başvuru Sorgula' butonuna tıklayın.

Bilgilerinizi girin: İstenen adınız, soyadınız, T.C. kimlik numaranız, doğum tarihiniz, kimlik seri numaranız ve telefon numaranız gibi bilgileri doğru bir şekilde girin.

Onay kodu: Telefon numaranıza gönderilen onay kodunu ilgili alana girerek devam edin.

Başvuru detaylarını görüntüleyin: Onay kodunu girdikten sonra başvuru sorgulama ekranına erişebilir ve başvurunuza ait detayları inceleyebilirsiniz.

CİMER başvuru sorgulama e-devlet üzerinden nasıl yapılır?

e-Devlet kapısı üzerinden CİMER başvuru sorgulama işlemleri şu şekilde gerçekleştirilir:

e-Devlet web sitesine giriş yapın: Tarayıcınızdan e-Devlet’in resmî web sitesine erişin.

Giriş Yapın: T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifrenizi kullanarak sisteme giriş yapın. Şifreniz yoksa, en yakın PTT şubesinden alabilirsiniz.

Başvuru Sorgulama: Sayfanın üst kısmındaki arama kutusuna 'Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) Başvuru Sorgulama' yazın ve arama yapın.

Sorgulama Sayfasına Erişim: Açılan sayfada, CİMER’e yaptığınız başvuruların detaylarını kolaylıkla görüntüleyebilirsiniz.

CİMER iletişim hattı üzerinden CİMER başvuru sorgulama nasıl yapılır?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, yani CİMER, başvurularınıza hızla yanıt almanızı sağlar. Başvurularınızı hem e-Devlet ve CİMER’in resmî sitelerinden hem de telefon aracılığıyla sorgulayabilirsiniz.

CİMER’in telefon hizmeti, Alo 150 numarası üzerinden sunulmaktadır. Bu numarayı arayan vatandaşlara, bulundukları ilin Valiliği'nde yetkili bir kişi tarafından destek verilir. Yetkili kişi, vatandaşların sorunlarını dinledikten sonra gerekli bilgileri ilgili bölümlere ileterek işlemin devamını sağlar.

CİMER'den gelen cevap nereye gelir?

Başvurunuz, ilgili birim tarafından bilgi toplama, derleme, inceleme ve soruşturma gibi adımlardan geçirilir ve ardından yetkili kişiye onay için sunulur. Onay süreci tamamlandıktan sonra, cevap metni e-posta adresinize otomatik olarak iletilir.

İnternet üzerinden yapılan başvurularınız için bir başvuru takip numarası alırsınız ve başvurunuzun alındığına dair bir e-posta alırsınız. Başvurunuzun durumunu cimer.gov.tr veya e-Devlet üzerindeki “Başvuru Sorgulama” ekranından takip edebilirsiniz.