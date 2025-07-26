Çin'de bir virüs daha patlak verdi! Binlerce vaka bildirildi, hastaneler doldu taştı!

Daha önce Sars ve Covid virüslerinin yayıldığı Çin'de, bu defa sivrisinek ısırığıyla bulaşan "chikungunya virüsü" panik yarattı. Edinilen bilgilere göre, ülkenin güney eyaletlerinde "chikungunya virüsü" vakaları artışa geçti.

İKİ HAFTADA BİNLERCE VAKA BİLDİRİLDİ

Yetkililer, Guangdong eyaletindeki Foşan kentinde vaka sayısının sadece son iki hafta içinde 4 bin 14'e ulaştığını bildirdi. Vakaların yüzde 90'ının kentin Shunde bölgesinde görüldüğü bilgisini de paylaşan yetkililer, hastaların hastanelerde cibinlikle korunarak tedavi edildiğini belirtti.

Dünya Sağlık Örgütüne göre, sivrisinek ısırığıyla bulaşan chikungunya virüsü, ateş ve eklem ağrısına neden oluyor. Nadiren ölümle sonuçlanan chikungunya vakalarında hastaların tedavisi için onaylı 2 aşı bulunuyor.

"OLDUKÇA CİDDİ"

Çin Ulusal Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Başkan Yardımcısı Sun Yang, çarşamba günü Foshan’da düzenlenen bir basın toplantısında durumu “oldukça ciddi” olarak nitelendirdi.

The Independent'ten edinilen bilgilere göre, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), enfekte sivrisinek ısırıklarıyla bulaşan chikungunya virüsünün genellikle ateş ve şiddetli eklem ağrılarına neden olduğunu, ancak ölüm vakalarının nadir olduğunu bildiriyor.