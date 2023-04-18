Çin’de gökyüzünde yakalanan gizemli ışıklar bir anda sosyal medyada gündem yarattı! Gören cep telefonuna sarıldı

Çin’in Guangdong kentinde gökyüzünde bir anda beliren ışıklar çevredekileri şaşkına çevirdi. Işıkların nedenine dair resmi açıklama yapılmazken görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem yaratmayı başardı. Gökyüzünde bir anda oluşan halka şeklindeki ışıkları gören halk cep telefonuna sarılarak o anları kayıt altına almak için birbirleriyle yarıştı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği görüntüler kısa sürede binlerce yorum topladı. Söz konusu görüntülere sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü uzaylıların neden olduğunu iddia etti.