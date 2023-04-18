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Çin’de gökyüzünde yakalanan gizemli ışıklar bir anda sosyal medyada gündem yarattı! Gören cep telefonuna sarıldı

18.04.2023 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin’in Guangdong kentinde gökyüzünde bir anda gözüken ışıklar sosyal medyada gündem yarattı. Çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldığı görüntülerde ışığın nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sosyal medyada UFO tartışmaları bir kez daha alevlendi.

Çin’in Guangdong kentinde gökyüzünde bir anda beliren ışıklar çevredekileri şaşkına çevirdi. Işıkların nedenine dair resmi açıklama yapılmazken görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem yaratmayı başardı. Gökyüzünde bir anda oluşan halka şeklindeki ışıkları gören halk cep telefonuna sarılarak o anları kayıt altına almak için birbirleriyle yarıştı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği görüntüler kısa sürede binlerce yorum topladı. Söz konusu görüntülere sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü uzaylıların neden olduğunu iddia etti.

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Anahtar Kelimeler:
Çin uzaylı ufo

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