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  4. Deniz keyfi resmen zehir oldu! Bacağını teknenin pervanesine kaptıran adamın acı dolu anları anbean kaydedildi

Deniz keyfi resmen zehir oldu! Bacağını teknenin pervanesine kaptıran adamın acı dolu anları anbean kaydedildi

18.04.2023 08:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karayipler’in Sint Maarten bölgesinde çekilerek sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede viral olmayı başardı. Söz konusu görüntülerde ismi açıklanmayan bir adamın deniz keyfi yaptığı sırada bacağını teknenin pervanesine kaptırdığı anlara yer verildi. Pervanede ayağını kaptıran adamın acı içinde yardım istediği anlar gündem yarattı.

Deniz keyfi resmen zehir oldu! Bacağını teknenin pervanesine kaptıran adamın acı dolu anları anbean kaydedildi

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde ismi açıklanmayan bir adamın pervanede ayağının kesilmesinden sonra acı içinde yardım istediği anlar yer aldı. Acı içinde tekneye tırmanmaya çalışan adam çevredekilerin şaşkınlık ve korku dolu bakışları arasında can havliyle kendisini kurtarmaya çalıştı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

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Karayipler’de Sint Maarten bölgesinde kaydedilen görüntülerde denizin içinde acı dolu bir şekilde hareket eden bir adam yer aldı. Tekneye geri çıkmaya çalışan adama teknedekilerden birinin yardım etmesi sonucunda dehşet anları ortaya çıktı. O anlarda adamın bacağından oluk oluk kan fışkırdığı görüldü. Görüntüler 2.3 milyondan fazla izlenmeye ulaştı.

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Sosyal medya kullanıcılarının büyük ilgi gösterdiği görüntülerde bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Denizin ortasında böyle bir şey yaşasaydım bu kadar güçlü kalabilir miydim bilmiyorum” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Etrafında o kadar kişi varken sadece birinin yardım etmeye çalışması inanılmaz” yorumunu yaptı.

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pervane tekne

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