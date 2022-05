Erkeklerden bıktığını söyleyen bir kadın uzaylı sevgilisini tanıttı! “Cinsel hayatımız harika”

This Morning programına katılan Emanuela Rose’ın açıklamaları herkesi şaşırttı. Bir yıldan fazla bir süredir uzaylı sevgilisi olduğunu iddia eden kadın, cinsel hayatının kusursuz olduğunu ve erkeklerden bıktığında her kadının aynı şeyi yapması gerektiğini öne sürdü. This Morning programında Philip Schofield ve Holly Willoughby ile konuşan Rose, aşk hayatının bu dünyanın dışında olduğunu ve sevgilisiyle Doğu Londra’da bir UFO tarafından kaçırıldıktan sonra tanıştığını iddia etti.

İLİŞKİLERİNİN DETAYLARINI ANLATTI

Sevgilisiyle insanların yaşadığı gibi bir ilişkiye sahip olmadıklarını belirten Rose, “Birlikte dışarı çıktık ancak bildiğiniz randevulardan biraz farklıydı. İnsanların görmemesi için farklı bir biçime büründüğünde beraber sinemaya gidiyoruz. Bir kez uzaya gittiğinizde, Dünyalıları unutacaksınız. Kesinlikle uzaylıları tavsiye ederim. Cinsel hayatımız harika” dedi.

Uzaylıların ışık ve saf enerji içinde yaşadığını bu yüzden sevgilisinin gidebildiği kadar uzağa gidemediğini ifade eden Rose, aşk hayatında mutlu olduğunu anlattı. Sevgilisiyle evlenmek istediğini anlatan Rose, “Dünyadaki gelenekleri öğreniyor. Evlenme teklifi için tüm bunları bilmesi gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.