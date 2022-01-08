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Çin'de korkunç anlar! Navigasyon bu yola soktu, uçurumun kenarında asılı kaldı

08.01.2022 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin'in Changzhi kentinde navigasyonun yönlendirmesiyle dar yola giren kamyon, uçurumun kenarında 3 gün boyunca asılı kaldı. Uçurum kenarında asılı kalan kamyon 3 gün sonra 3 iş makinesiyle kurtarılırken, Pingshun ilçe polisi dar güzergahın ağır vasıtalar için uygun olmadığını belirtti.

Çin'in Shanxi eyaletine bağlı Changzhi kentinde bir kamyon şoförü, navigasyon mağduru oldu. Geçtiğimiz 1 Ocak'ta navigasyonun yönlendirmesiyle sarp kayalıklar arasındaki dar yola girdiğini fark eden kamyon şoförü, geri manevra yaparken uçurum kenarında asılı kaldı.

KAMYON İÇİNDE BULUNANLAR ÇIKMAYI BAŞARDI

Şoför ve araçta bulunan diğer yolcu kamyondan çıkmayı başardı. Aracını kurtarmak için yardım çağıran şoför, navigasyon uygulamasının ağır vasıtalara uygun rotalara ayarlanmadığını söyledi. Uçurum kenarında asılı kalan kamyon 3 gün sonra 3 iş makinesiyle kurtarılırken, Pingshun ilçe polisi dar güzergahın ağır vasıtalar için uygun olmadığını belirtti.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Çin
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