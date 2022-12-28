Çin’de korkunç kaza! Yüzlerce araç birbirlerine çarptı... Kurtarma çalışmaları devam ediyor

Çin’in Henan kentinde yüzlerce aracın karıştığı ve çok sayıda kişinin hastaneye kaldırılmasına yol açan büyük bir trafik kazası meydana geldi. Olay yerinden elde edilen araç içi kamera görüntülerinde buzlanma nedeniyle yol koşullarının zor olduğu ve sisli havanın etkisiyle sürücülerin görüş mesafesinin çok kısa olduğu tespit edildi.

CAN PAZARI YAŞANDI

Bölgeden gelen çok sayıda fotoğraf karesinde araçların birbirlerine üzerine çıkarak büyük bir enkaz oluşturduğu ve yolcuların yaklaşmakta olan araçları kaza hakkında uyarmak için çabaladığı gözüktü.

Kazaya karışan toplam araç sayısı ve yaralananların sayısı henüz doğrulanmadı, ancak Çin'deki devlet medyası olay yerine müdahale eden acil servislerin sayısını doğruladı.

Sürücüleri güvenli bir şekilde çıkarmak için geniş çaplı bir operasyon başlatıldığını ifade eden medya, şimdiye kadar olay yerine 13 itfaiye aracı ve 70 yangın kurtarma personelinin konuşlandırıldığını bildirdi. Yerel saatle 09:30 itibariyle 11 kişi araçlarından sağ salim kurtarıldı, güvenlik operasyonu devam ediyor.



