HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Çin'de korkutan tablo! Bir haftada 10 binden fazla kişi Kovid-19'dan öldü

Çin'de korkutan tablo! Bir haftada 10 binden fazla kişi Kovid-19'dan öldü

22.01.2023 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin'de geleneksel Ay takvimine göre yeni yıl kutlamasının öncesindeki haftada Kovid-19'a bağlı 10 binden fazla ölüm kaydedildiği açıklandı. CDC Baş Epidemiyeloğu Vu Zunyou yaptığı açıklamada, tedbirlerin kaldırılmasının ardından geçen sürede Çin nüfusunun yüzde 80'inden fazlasının enfekte olduğunun tahmin edildiğini ifade etti.

Çin'de korkutan tablo! Bir haftada 10 binden fazla kişi Kovid-19'dan öldü

Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezinden (CDC) yapılan açıklamaya göre, 13-19 Ocak tarihlerinde virüse bağlı 12 bin 658 ölüm kayıtlara geçti. Ülkede Kovid-19 tedbirlerinin kaldırılmasını takip eden 8 Aralık 2022 ila 12 Ocak 2023 tarihlerinde virüse bağlı 59 bin 938 ölümün görüldüğü belirtildi. Böylece son salgın dalgasında doğrulanan can kaybı sayısı, 72 bin 596'ya çıktı.

NÜFUSUN YÜZDE 80'İNE VİRÜS BULAŞTI

CDC Baş Epidemiyeloğu Vu Zunyou da sosyal paylaşım sitesi Weibo'da yaptığı açıklamada, tedbirlerin kaldırılmasının ardından geçen sürede 1,4 milyarlık Çin nüfusunun yüzde 80'inden fazlasının enfekte olduğunun tahmin edildiğini belirtti.

Çin'in geleneksel yeni yıl kutlamasını içine alan Bahar Bayramı tatilinde ülke içinde yapılan yolculukların virüsün farklı bölgelerine yayılmasına yol açabileceğine dikkati çeken Vu ancak virüs, nüfusun halihazırda yaklaşık yüzde 80'ine bulaştığından gelecek 3-4 ayda yeni bir dalganın ortaya çıkmasını beklemediklerini ifade etti.

Ülke, Kovid-19 tedbirlerinin geçen ayın başında aniden kaldırılmasıyla bugüne dek görülen en büyük kitlesel yayılmayla karşı karşıya kalmıştı. Büyük şehirlerdeki yayılmanın tetiklediği salgın dalgasının ardından Bahar Bayramı'nda yeni yıl kutlaması için memleketlerini ziyaret edenlerin, salgının küçük ve orta ölçekli şehirlere ve taşra yerleşimlerine yayılmasına yol açacağından endişe duyuluyor.

FA

Merkezi Londra'da bulunan sağlık veri hizmetleri ve analiz şirketi Airfinity, yayımladığı raporda, yeni yıl kutlamasının öncesini ve sonrasını kapsayan iki haftalık dönemde vaka sayısının ülke genelinde yeniden yükselişe geçeceğine işaret ederek, 13-27 Ocak tarihlerini kapsayan iki haftalık dönemde günlük vaka sayısının 4,8 milyona, günlük ölüm sayısının 36 bine kadar çıkabileceği tahmininde bulunmuştu.

BAHAR BAYRAMI'NDA 2,1 MİLYAR SEYAHAT YAPILMASI BEKLENİYOR

Kovid-19 salgınının başından bu yana karantina tedbirleri, seyahat kısıtlamaları, kurumların ve şirketlerin getirdiği yasaklar nedeniyle yaşadıkları şehirleri terk edemeyen çok sayıda göçmen işçi ve çalışan, tedbirlerin kaldırılmasıyla bu yılbaşında memleketlerine dönme fırsatı bulmuştu.

Çin geleneğinde insanların Ay Yeni Yılı'nı aileleri ile geçirmesi önemli görülüyor. Yeni yıl kutlamasını içine alan "Bahar Bayramı" döneminde milyonlarca kişi, memleketlerini ziyaret etmek için ülke içinde yolculuklar yapıyor. "Çunyün" adı verilen Bahar Bayramı yolculukları, "dünyanın en büyük kitlesel göçü" olarak adlandırılıyor.

Ulaştırma Bakanlığı, bu yıl 7 Ocak-15 Şubat'ı kapsayan 40 günlük tatil döneminde 2,1 milyar seyahat yapılmasının beklendiğini bildirmişti. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni yıl kutlaması kana bulandı!Yeni yıl kutlaması kana bulandı!
Dünya şokta: Her an başlayabilir! Putin, Rusya’da gökdelenlerin tepesine kurduDünya şokta: Her an başlayabilir! Putin, Rusya’da gökdelenlerin tepesine kurdu
Meriç Nehri'nde yakalandı! 2 metre boyunda... 'Ellerimizi ısırdı, parçaladı...'Meriç Nehri'nde yakalandı! 2 metre boyunda... 'Ellerimizi ısırdı, parçaladı...'
Anahtar Kelimeler:
Çin koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

O ilde adeta altın fışkıracak! Tarih belli oldu! 109 ton altın bulunmuştu

O ilde adeta altın fışkıracak! Tarih belli oldu! 109 ton altın bulunmuştu

Türkiye'de kış ortasında bahar havaları artacak

Türkiye'de kış ortasında bahar havaları artacak

Yılanla cinsel ilişki sahnesi olay oldu! Sosyal medyayı ikiye böldü

Yılanla cinsel ilişki sahnesi olay oldu! Sosyal medyayı ikiye böldü

İETT otobüsünde cinsel ilişki! Kendini bakın nasıl savundu

İETT otobüsünde cinsel ilişki! Kendini bakın nasıl savundu

Geçen hafta harekete geçildi! Sevinçte uyuyamamışlar: Buranın altında hazine yatıyor

Geçen hafta harekete geçildi! Sevinçte uyuyamamışlar: Buranın altında hazine yatıyor

İfadeler ortaya çıktı! 'Uçak patlayacak, atın aşağıya kendinizi'

İfadeler ortaya çıktı! 'Uçak patlayacak, atın aşağıya kendinizi'

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Flaş fırsat: Puma ayakkabıda 500 TL indirim!

Flaş fırsat: Puma ayakkabıda 500 TL indirim!

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.