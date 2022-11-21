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Çin’de koronavirüs karantinasının etkileri devam ediyor! Maske takmadığı için sokak ortasında şiddet gördü

21.11.2022 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin'in Guangzhou eyaletine bağlı Luntou Köyü'nde kadınlardan biri maske takmadığı için sokak ortasında şiddet gördü. Çin’in popüler sosyal medya uygulaması olan Weibo’da paylaşılan görüntülerde koronavirüs karantina yetkilileriyle tartışan kadın elleri bağlanarak diz çökmeye zorlandı.

Çin’de koronavirüs karantinasının etkileri devam ediyor! Maske takmadığı için sokak ortasında şiddet gördü

Koronavirüsün çıkış noktası olarak kabul edilen Çin’de sıfır vaka politikası yurt içinde ve yurt dışında yoğun tepkilere neden olmaya devam ediyor. Son olarak Çin’in popüler sosyal medya uygulamasında paylaşılan bir görüntü kısa sürede gündem oldu. İsmi Xiao Yangkou olarak bildirilen kadın maske takmadığı için koronavirüs kontrol noktasında yetkililer tarafından durduruldu. Maske takmayı reddederek yetkililerle tartışan kadın elleri bağlanarak diz çökmeye zorlandı. O anlar sosyal medyada tepkilere neden oldu.

SOSYAL MEDYADAN O ANLARI ANLATTI

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Koronavirüs yetkilileri tarafından durdurulan Yangkou, “Maskeler yüzünden değil polisi aramamızı engellemek için bağlandık. Arkadaşım ve defalarca polisi aradık ancak olay yerine kimse gelmedi. Tanınmalarını önlemek için mavi önlüklerini çıkarttılar.” dedi.

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Ülke genelinde tüm dünyanın geri kalanı normale dönerken tecrit uygulamalarının devam ettirilmesi isyanlara yol açtı. ‘Sıfır korona’ kilitlenmeleri üzerine kitlesel protestolar ülkenin her yerinde kendisini göstermeye başladı.

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Anahtar Kelimeler:
Çin karantina koronavirüs

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