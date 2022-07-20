Çin’de sıfır vaka politikası devam ediyor! Koronavirüs teması olduğu düşünülen 84 eve zorla giren yetkililere tepki yağdı

Koronavirüse yönelik olarak sert önlemle uygulayan Çin’den ilginç görüntüler gelmeye devam ediyor. Güney Çin’de yetkililer koronavirüs teması oldukları düşündükleri toplayarak karantina oteline götürmek için evlerine baskın düzenledi. Sosyal medyada ortaya çıkan görüntülerde ise yetkilerin bir apartmana girerek 84 dairenin kapısını kırdığı anlara yer verildi.

ÖZÜR DİLEDİLER

Global Times gazetesinin haberine göre, Guangzhou şehrinin Liwan semtindeki bir apartman kompleksindeki 84 evin içeride saklanan “yakın temaslıları” bulmak ve binaları dezenfekte etmek amacıyla açıldığını söyledi. Kapıların tekrar mühürlendiği ve yeni kilitlerin takıldığı belirtildi. Global Times gazetesi, bölge hükümetinin davranışları nedeniyle özür dilediğini söyledi. Aynı zamanda ifadede soruşturma başlatıldığı ve ilgili kişilerin en ağır şekilde cezalandırılacağı belirtildi.



