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Çin’den korkutan manzara! Anne ve babası karantinaya alınan çocuklar test kuyruğuna böyle getirildi

26.04.2022 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktığı düşünülen ve kısa bir sürede tüm dünyaya yayılarak pandemi haline gelen koronavirüse ilişkin ülkeler kısıtlamalarını kaldırmaya başladı. Ancak Çin “sıfır vaka” politikasını uygulayarak katı karantina kurallarını özellikle Şangay’da her geçen gün arttıyor. 25 milyonluk şehirde halk karantina uygulamalarına isyan ederken yetkililer kovid kilitlenmesinin hiçbir virüs vakası kalmayana kadar devam edeceği konusunda uyardı.

Çin’den korkutan manzara! Anne ve babası karantinaya alınan çocuklar test kuyruğuna böyle getirildi

Çin’in en kalabalık şehri olarak kabul edilen Şangay’da koronavirüs önlemlerine bir yenisi daha eklendi. Halkın sokağa çıkma yasakları nedeniyle marketlerde uzun kuyruklar oluşturduğu, ofislerin hastaneye dönüştürüldüğü, evlerin önüne konulan kafeslerle halkın sokağa çıkmasının engellediği ve polisin sahipleri koronavirüse yakalanan evcil hayvanları torbalara doldurduğu anlar dünya manşetlerinde yerini almıştı. South China Morning Post'un haberine göre, insansız hava araçları binaların üzerinden uçuyor ve sakinlere ruhunuzun özgürlük arzusunu kontrol etmelerini söylüyor. Son olarak ise anne ve babaları karantinaya alınan çocukların özel kıyafetlerle koronavirüs testine götürüldüğü fotoğraflar yansıdı.

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GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADILAR

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Anne ve babalarının kafeslere kapatılarak 1984 yapımı karantina merkezlerine götürüldüğüne tanık olan çocuklar olayı gözyaşları içinde izlemişti. Çin’in sosyal medya platformu olan Weibo’da paylaşılan görüntülerde ilkokul çağındaki çocukların tam koruyucu kıyafetlerle test merkezlerine götürüldüğü anlar paylaşıldı.

Sosyal medyadan duruma isyan eden Çinli bir kullanıcı, “Hayatım boyunca bir daha dışarı çıkmama izin verilip verilmeyeceğini bilmiyorum. Depresyona giriyorum” dedi. Bir diğer kullanıcı ise “Bu daha ne kadar sürecek?” diyerek isyan etti. Şehir hükümeti, resmi WeChat hesabında, enfeksiyonların "olumlu bir eğilim" gösterdiğini ve insanlar virüsün yayılmasını engellemek için katı kurallara bağlı kaldığı sürece hayatın normale dönebileceğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Çin
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