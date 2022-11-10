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Çin'den Tayland'a gelen yolcunun bavulundan çıkanlar şoke etti! İncelenmesi için laboratuvara gönderildi 'Çok tehlikeli'

10.11.2022 18:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tayland'ın başkenti Bangkok'un Suvarnabhumi Havalimanında dedektif köpekler bir bavuldan şüphelendi ve tepki gösterdi. Köpeklerin işaret ettiği bavulu açan yetkililer şaşkınlığını gizleyemedi. Çin'den gelen bir turiste ait olan bavuldan 10 kilograma yakın kurutulmuş yarasa, domuz eti ve domuz pastırması çıktı. Yarasa ve domuz etleri, Afrika domuz gribi virüsü ve ölümcül Nipah virüsü şüphesiyle incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.

Çin'den Tayland'a gelen yolcunun bavulundan çıkanlar şoke etti! İncelenmesi için laboratuvara gönderildi 'Çok tehlikeli'

Tayland'ın başkenti Bangkok'un Suvarnabhumi Havalimanında Çin’den gelen bir uçağın bavullarını tarayan dedektif köpekler şüpheli bir bavul tespit etti. Çinli bir turiste ait olduğu tespit edilen bavulun sahibine ulaşılamazken, bavulu açan güvenlik ekipleri içinde paketlenmiş halde 2.5 kilogram ağırlığında kurutulmuş yarasa, 4.5 kilogram kurutulmuş domuz eti ve vakumlanmış domuz pastırması buldu.

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'OLDUKÇA TEHLİKELİ'

Tayland Hayvancılık Geliştirme Dairesi (DLD) Havalimanı Veterineri Rattana Mangkolanon yaptığı açıklamada, kurutulmuş domuz etlerinin Afrika domuz gribi virüsü ve yarasa etinin de ölümcül Nipah virüsü taşıması şüphesiyle ülkeye bu şekilde bavul içinde sokulmasının oldukça tehlikeli olduğunu ifade etti. Mangkolanon paketlerin inceleme için laboratuvara gönderildiğini belirtti. Havalimanı polisi olayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Yarasa yolcu

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