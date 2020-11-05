Çin, dünyanın en uzun sualtı demiryolu tünelini inşa etme niyetinde

Şanghay merkezli The Paper haber portalının aktardığına göre, Zhejiang Kalkınma ve Reform Komitesi, anakarayı Jintang Adası’na bağlayacak 16.2 kilometrelik sualtı demiryolu tüneli projesine onay verdi. Tünel, Ningbo şehrini Zhongshan ada takımı üzerinde yer alan Zhoushan şehrine bağlayacak 76.4 kilometrelik demiryolu projesinin bir parçası olacak.

Hattaki trenlerin 250 kmh hız geliştirmesi planlanıyor. Toplam maliyetinin yaklaşık 4 milyar dolar olacak projenin 6 yıl içinde tamamlanması öngörülüyor.

Zhejiang eyaletine bağlı Zhongshan ada takımı, iyi donanımlı otel altyapısı ve temiz plajları nedeniyle turistler arasında çok popüler. Halihazırda adalara sadece köprüler ve hava yolu ile ulaşmak mümkün.

Projenin hayata geçirilmesi Zhongshan ada takımına demiryolu taşımacılığını başlatma ve yolculuk süresini azaltma fırsatını sunacak. Halihazırda Ningbo şehrinden Zhongshan’a yolculuk otomobille 1.5 saat sürerken demiryolunun açılmasıyla bu süre 30 dakikaya inecek.

