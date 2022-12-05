Cinayet 15 ay sonra çözüldü! "Uygunsuz ilişki teklif etti" dedi ve ekledi...

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde çalıştığı iş yerinin otoparkında öldürülmüş halde bulunan kamyon şoförü N.K'yi (45), aynı iş yerinde çalışan O.A'nın (46) öldürdüğü belirlendi. Yüzlerce kamera görüntüsünün izlenmesi sonucu 15 ay sonra yakalanan şüpheli; N.K.'nin kendisine uygunsuz ilişki teklif ettiği gerekçesiyle öldürdüğünü iddia etti.

Olay 21 Ağustos 2021 tarihinde Balıkesir’in Susurluk ilçesinde meydana geldi. Bir firmada kamyon şoförü olarak çalışan N.K., sabah işe gelen mesai arkadaşları tarafından iş yerinin otoparkında yüzüstü yerde hareketsiz halde yatarken bulundu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, başına sert bir cisimle vurulan N.K.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Cinayetle ilgili İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde özel ekip oluşturuldu. Olay yeri ve çevresinde bulunan yüzlerce saatlik kamera görüntüsünün izlenmesi sonucu şüphelinin, aynı iş yerinde şoför olarak çalışan O.A. olduğu belirlendi. O.A., cinayetten 15 ay sonra, 2 Aralık’ta gözaltına alındı.

"SARKINTILIK YAPINCA KAFASINA SOPA İLE VURDUM"

Emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf eden O.A., evli ve 2 çocuk babası N.K.'nin kendisine uygunsuz ilişki teklif ettiğini iddia etti. O.A., ifadesinde "Olay günü bana sarkıntılık etti. Ben de uzaklaşması için kafasına sopa ile vurdum” dedi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan O.A, bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)

