Cinayet sorusu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu

Kim Milyoner Olmak İster, 795'inci bölümüyle ekrana geldi. Emre Çil adlı yarışmacıya sorulan soru ise programa damga vurdu.

CİNAYET SORUSU DAMGA VURDU

Emre Çil adlı yarışmacı, "Bir cinayet romanında dedektif, 'Otomobilin içindeki kanla, salopet ve budama makası üzerindeki kan uyuşuyor' diyorsa muhtemelen hangisi hangisini öldürmüştür?" sorusuyla karşı karşıya geldi.

[Kim Milyoner Olmak İster'e, Bahçivan - Şoför Sorusu Damga Vurdu]

SORU SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Yarışmacı soruyu kısaca düşündükten sonra, Bahçıvan-şoför cevabını verdi. Soruya doğru cevabı veren yarışmacı, rahat bir nefes aldı. Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan bu soru ise sosyal medyada çok konuşuldu.



