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Cinayetten yargılanan Tarkan’ın firari kuzeni Servet Tevetoğlu yakalandı

26.11.2021 20:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt’ta iş yerinde önce silah ile vurulan daha sonra ise dükkanı yakılarak hayatını kaybeden Ercan Gönülkırmaz’ın (28) ölümüne ilişkin yargılanan ve açık cezaevindeyken firar eden ünlü şarkıcı Tarkan’ının kuzeni Servet Tevetoğlu yakalandı.

Cinayetten yargılanan Tarkan’ın firari kuzeni Servet Tevetoğlu yakalandı

Esenyurt’ta 17 Ocak 2017’de iş yerinde silahla vurulan ve yakılarak öldürülen Ercan Gönülkırmaz cinayetine ilişkin Tarkan’ın kuzeni Servet Tevetoğlu’nun da arasında bulunduğu 6 sanık yargılanıyordu.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA BIRAKILDI

Tevetoğlu 2 yıl cezaevinde kaldıktan sonra 250 bin lira kefalet ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı, ancak başka bir suçtan dolayı açık cezaevinde tutuluyordu. Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nin yürüttüğü yargılamada mahkeme, bir önceki celse firari Servet Tevetoğlu hakkındaki yakalama emrinin devamına karar vermişti. Tevetoğlu Edirne’de yakalandı. Servet Tevetoğlu yakalanmasının ardından Uzunköprü Yakalama Bürosu SEGBİS salonundan ifade verdi.

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"İMKANIM YOKTU"

Tevetoğlu burada verdiği ifadede, “Ben bu dosyadan tahliye olduğumda kardeşim kanser tedavisi görüyordu. 3 ay sonra da kendisini kaybettik. Hem bundan hem de bana takdir edilen kefaleti ödeme imkanım olmadığından adli kontrol şartını yerine getiremedim. Bu dosyadan tahliye olunca açık cezaevine geçtim. 1 hafta kaldım. Daha sonra izne çıktım. O dönemde bütün gazete ve televizyonda haberler çıktı. Bunun üzerine hakkımda yeniden tutuklama çıkacağını düşünerek korktum. Bundan dolayı da açık cezaevine tekrar dönemedim. Edirne Uzunköprü’de yakalandım” dedi.

TEKRAR TUTUKLANDI

Mahkeme sanık Servet Tevetoğlu’nun ifadesinin ardından adli kontrol yükümlülüklerini yerine getirmemesi, firari durumda olması ve kaçması ya da saklanması şüphesi nedeniyle tutuklanmasına karar verdi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin hazırlanan iddianamede 17 Ocak 2017’de Esenyurt’ta gerçekleşen olay anlatılmıştı. İddianamede olay günü gece 02.00 sıralarında Yüksel Çelik’e ait bir şarküteri dükkanında silahlı kişilerin gittiği ve maktul Ercan Gönülkırmaz’a ateş ettikleri, bu kişilerin yanlarında getirdikleri yanıcı maddeyi iş yerine dökerek, ateşe verdikleri anlatılmıştı. İddianamede Ercan Gönülkırmaz’ın hayatını kaybettiği, işyerinin yangın nedeniyle kullanılmaz hale geldiği aktarılarak sanıklar Servet Tevetoğlu, Akın Özagin, Arif Rasim Topçu ve Turgay Tokur’un 2 otomobille olay yerine gittikleri, sanıklardan birinin maktüle ateş ettiği, Servet Tevetoğlu’nun ise işyerini ateşe vererek araçla kaçtıkları aktarılmıştı. Servet Tevetoğlu, Akın Özagin, Arif Rasim Topçu, Murat Budak, Nihat Budak ve Turgay Tokur’un ‘kan gütme saikiyle öldürme’, ‘mala zarar verme’ ve ‘ruhsatsız silah taşıma’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 9 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Servet Tevetoğlu bu olay nedeni ile 2 yıl cezaevinde kaldıktan sonra 250 bin TL kefalet ve adli kontrol şartı ile serbest kalmıştı. Tevetoğlu, kefaletini ödemeden açık cezaevinden firar etmişti.


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