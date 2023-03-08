Çinli gazetecinin deprem bölgesinde çektiği video herkesi duygulandırdı! “Türkiye’de bir anne buldum”

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler Türkiye’nin güneydoğusunu yerle bir etti. Depremlerin sonrasında Türkiye’de dördüncü derece alarm verilirken dünyanın pek çok noktasından bölgeye gıda, tıbbi ve insani yardımlar ile arama-kurtarma ekipleri gönderildi. Dünya basınından gazeteciler ise durumu aktarmak için olay yerindeki yerini aldı. Arama-kurtarma ekibiyle birlikte deprem bölgesine gelen bir Çinli gazetecinin çektiği video kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

“BİR ANNE BULDUM”

Depremzedelerle birlikte bir araya gelen Çinli gazeteci çektiği videoda, “Türkiye’de bir anne buldum” ifadelerini kullandı. O anlar sosyal medyada kısa sürede binlerce izlenmeye ulaşmayı başardı.