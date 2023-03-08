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Çinli gazetecinin deprem bölgesinde çektiği video herkesi duygulandırdı! “Türkiye’de bir anne buldum”

08.03.2023 08:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerden 11 il etkilendi. Büyük yıkıma neden olan depremlerin sonrasında dünyadan arama-kurtarma afet bölgesine akın etti. Çin arama-kurtarma ekibiyle birlikte gelen Çinli bir gazetecinin paylaştığı video bir anda sosyal medyada gündem yarattı.

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler Türkiye’nin güneydoğusunu yerle bir etti. Depremlerin sonrasında Türkiye’de dördüncü derece alarm verilirken dünyanın pek çok noktasından bölgeye gıda, tıbbi ve insani yardımlar ile arama-kurtarma ekipleri gönderildi. Dünya basınından gazeteciler ise durumu aktarmak için olay yerindeki yerini aldı. Arama-kurtarma ekibiyle birlikte deprem bölgesine gelen bir Çinli gazetecinin çektiği video kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

“BİR ANNE BULDUM”

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Depremzedelerle birlikte bir araya gelen Çinli gazeteci çektiği videoda, “Türkiye’de bir anne buldum” ifadelerini kullandı. O anlar sosyal medyada kısa sürede binlerce izlenmeye ulaşmayı başardı.

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deprem Çin

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