Çinli arama-kurtarma ekibine gözyaşları içinde teşekkür etti! Enkazların başında omuz omuza mücadele ettiler... “İyi ki geldiniz”

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen iki büyük deprem asrın felaketi olarak tarihe geçti. Şiddetli sarsıntının etkisiyle binlerce bina yerle bir olurken on binlerce vatandaş ise göçük altında kalarak hayatını kaybetti. Depremin ilk gününden itibaren tüm Türkiye’nin ve dünyanın gözü afet bölgelerine çevrilirken ülkeler depremden etkilenen illerin yardımına koştu. Çin’den gelen bir ekip de kurtarma çalışmalarına katıldı.

DUYGU DOLU ANLAR YAŞATTI

Çinli ekiple beraber deprem bölgelerinde enkazlarda kurtarma çalışmalarına katılan bir asker duygu dolu anlar yaşattı. Çinli ekibe sarılarak gözyaşları içinde teşekkür etti. O anlar sosyal medyada gündem oldu.