Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Çinli arama-kurtarma ekibine gözyaşları içinde teşekkür etti! Enkazların başında omuz omuza mücadele ettiler... “İyi ki geldiniz”

Çinli arama-kurtarma ekibine gözyaşları içinde teşekkür etti! Enkazların başında omuz omuza mücadele ettiler... “İyi ki geldiniz”

15.02.2023 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler Türkiye’nin güneyini yerle bir etti. Asrın felaketi olarak görülen depremler dünya manşetlerinde de geniş yankı uyandırırken bölgede yabancı arama-kurtarma ekipleri enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için canla başla mücadele etti. Kurtarma çalışmaları sırasında Çinli ekiplerle omuz omuza mücadele eden bir askerin sarılarak onlara teşekkür ettiği anlar herkesi duygulandırdı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen iki büyük deprem asrın felaketi olarak tarihe geçti. Şiddetli sarsıntının etkisiyle binlerce bina yerle bir olurken on binlerce vatandaş ise göçük altında kalarak hayatını kaybetti. Depremin ilk gününden itibaren tüm Türkiye’nin ve dünyanın gözü afet bölgelerine çevrilirken ülkeler depremden etkilenen illerin yardımına koştu. Çin’den gelen bir ekip de kurtarma çalışmalarına katıldı.

DUYGU DOLU ANLAR YAŞATTI

1

Çinli ekiple beraber deprem bölgelerinde enkazlarda kurtarma çalışmalarına katılan bir asker duygu dolu anlar yaşattı. Çinli ekibe sarılarak gözyaşları içinde teşekkür etti. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

İlginizi Çekebilir

Deprem bölgesinden seslendi! “Ağlasam sesimi duyar mısınız?”

Deprem bölgesinden seslendi! “Ağlasam sesimi duyar mısınız?”

 Duygusal veda! “Bir kişiyi daha kurtaramadığım için üzgünüm”

Duygusal veda! “Bir kişiyi daha kurtaramadığım için üzgünüm”

 Yunan ekibi ülkesine döndü! Kahraman gibi karşılandılar

Yunan ekibi ülkesine döndü! Kahraman gibi karşılandılar

 Alman arama kurtarma ekibi ülkesine döndü! Havalimanında Türkler...

Alman arama kurtarma ekibi ülkesine döndü! Havalimanında Türkler...

 İspanyol arama kurtarma ekibi böyle veda etti! “Ruhumuzda acı var ama...”

İspanyol arama kurtarma ekibi böyle veda etti! “Ruhumuzda acı var ama...”

 İngiliz arama kurtarma ekibi anlattı! “O kadar derine gömülmüştü ki...”

İngiliz arama kurtarma ekibi anlattı! “O kadar derine gömülmüştü ki...”

 Dünya yasta! Katedrallerden yükselen ses herkesi duygulandırdı

Dünya yasta! Katedrallerden yükselen ses herkesi duygulandırdı

 Depremi Hatay’da yaşadı! “Yatakta olduğum için artık uyuyamıyorum”

Depremi Hatay’da yaşadı! “Yatakta olduğum için artık uyuyamıyorum”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Deprem bölgesinden seslendi! “Ağlasam sesimi duyar mısınız?”Deprem bölgesinden seslendi! “Ağlasam sesimi duyar mısınız?”
Alman arama kurtarma ekibi ülkesine döndü! Havalimanında Türkler...Alman arama kurtarma ekibi ülkesine döndü! Havalimanında Türkler...
Celal Şengör kartlarla anlatmıştı! ‘Türkiye’yi böyle itti’ diyerek...Celal Şengör kartlarla anlatmıştı! ‘Türkiye’yi böyle itti’ diyerek...
Anahtar Kelimeler:
deprem

En Çok Okunan Trend Haberler

“Enkazın 4. günü” diyerek anlattı! “Tavan üzerimize çöktü”

“Enkazın 4. günü” diyerek anlattı! “Tavan üzerimize çöktü”

Kanadalı gazeteci yaşadıklarına inanamadı! “Türk misafirperverliği...”

Kanadalı gazeteci yaşadıklarına inanamadı! “Türk misafirperverliği...”

Depremi anbean evinin içinden çekti! Saniyeler içinde yıkıldı

Depremi anbean evinin içinden çekti! Saniyeler içinde yıkıldı

Duygusal veda! “Bir kişiyi daha kurtaramadığım için üzgünüm”

Duygusal veda! “Bir kişiyi daha kurtaramadığım için üzgünüm”

İlginizi Çekebilir

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Son yılların en gözde mutfak ürünü! Minimum yağ, maksimum lezzet...

Son yılların en gözde mutfak ürünü! Minimum yağ, maksimum lezzet...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.