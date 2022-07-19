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Çinli sosyal medya fenomeni canlı yayında nesli tükenmekte olan bebek köpek balığını yedi! Tepkilerin odağına yerleşti

19.07.2022 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin’de yaşayan sosyal medya fenomeni Tizi, hesabından yaptığı canlı yayında ülkesinde nesli tükenmekte olan ve koruma altındaki bir tür yavru köpek balığını yemek yaptı. Hayvanı canlı canlı parçalara ayıran ve yemek yapan fenomen isim hakkında soruşturma başlatıldı.

Çinli sosyal medya fenomeni canlı yayında nesli tükenmekte olan bebek köpek balığını yedi! Tepkilerin odağına yerleşti

Nesli tükenmekte olan bir köpek balığını yediği anları canlı yayında paylaşan Çinli bir sosyal medya fenomeni tepkilerin hedefi oldu. Çin'in Douyin ve Kuaishou canlı yayın platformlarında yemek fenomeni olarak ünlenen Tizi’nin 50 kiloluk koruma altındaki bir beyaz köpekbalığını parçalara ayırarak yemek yaptığı ve o anları sosyal medyadan paylaştığı iddia edildi. Sosyal medyada tepkilerin çığ gibi büyümesi üzerine Tizi’nin paylaşımı kaldırıldı.

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SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

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Fenomen ismi paylaşımından nesli tükenmekte olan balığın kuyruğunu biberle kaplayarak elleriyle yediği görüldü. Balığın kalan parçalarını ise kesip baharatlarla birlikte kaynattığı anlar gösterildi. Görüntülerin sosyal medyada popüler olmasından sonra polis fenomen isim hakkında soruşturma başlattı. Tizi ise balığı yasal olarak satın aldığını ve yaptığı işte herhangi bir yasadışı durumun olmadığını belirtti.

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Tizi’nin paylaşımı sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Sosyal medya kullanıcılarından biri fenomen ismin gönderisine, “Daha öncede videolarını gördüm. Gerçekten çirkindi. Timsah ve dev bir semender yediğini de gördüm. Çok rahatsız ediciydi” yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Çin
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