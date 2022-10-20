Cinsel gücü hiç olmadığı kadar artırıyor! Bir kaşığı düz duvara tırmandırır

Cinsel sorunlar hem ilişkiyi hem de psikolojiyi olumsuz etkileyebiliyor. Cinsel sorunlar toplumda pek fazla konuşulmasa da bu sorunları yaşayan birçok kişi bulunuyor. Cinsellikte yaşanan problemlerin çözülmemesi boşanmalara ve geçimsizliğe yol açabiliyor. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu cinsel gücü artırmak için soğuk sıkım incir çekirdeği yağını tüketmenizi öneriyor. İncir çekirdeği yağının faydaları sadece cinsel sorunlarla kısıtlı kalmıyor. Birçok hastalığa etkili sonuçlar sağlıyor.

İNCİR ÇEKİRDEĞİ YAĞI NASIL KULLANILIR?

Sabah 1 çay kaşığı (aç karnına) ve akşam 1 çay kaşığı (yatmadan önce) tüketebilirsiniz. Salata veya yemeklerinize ilave edebilirsiniz.

İNCİR ÇEKİRDEĞİ YAĞI FAYDALARI

Cinsel duyguları harekete geçiren vitaminlere sahip olduğu için üreme hormonlarının sağlıklı bir şekilde salgılanmasını sağlar.

İncir çekirdeği yağı vücut hücrelerinin yenilenmesinde çok önemli roller oynar. Serbest radikallere karşı vücudun direncini korur ve enerji verir.

Cildin nemli kalmasını sağlayarak, sağlıklı ve canlı bir cilde kavuşturur.

Cilt derilerini sıklaştırır ve erken yaşlanmayı önler.

Yüzdeki kırışıklıklar, siyah nokta ve aknelere karşı etkilidir.

Ciltte oluşan kesik, yara ve hasarlara karşı korur.

Tendeki morarmaların, sararmaların ve rengini normalleştirerek özellikle gözaltındaki şişliklerin yok olmasına ve gözaltında meydana gelen koyu halkaları en aza indirir.

Yüzde, sırtta ve boyunda çıkan tüm sivilce, akne, uçuk gibi sorunların iyileşme sürecini hızlandırıp sivilce oluşumunu önler.

D vitamini açısından dünyada en yüksek değere sahip tek meyve çekirdeği yağıdır.

İncir çekirdeği yağı saç için kullanıldığında saç derisini besleyerek saçın parlaklık, doygunluk ve kolayca şekil almasını sağlar.

İncir yüksek tansiyonun düşürülmesine için zengin bir kaynaktır.

Yüksek miktarda Omega - 3 yağ asidi içermesi cildi dıştan içe doğru besler, nemlendirir, cildin sıkılaşmasını sağlar.

İncir çekirdeği yağının bileşenleri arasında yer alan kalsiyum, kemik sağlığının korunmasına yardım eder.

Osteoporoz riskini sıfırlar.

İncir ve incir çekirdeği yağını düzenli tüketilmesi cilt ve saç sağlığı açısından etkilidir.

İnsülin oranını düşürmek için doğal potasyum kaynağıdır.

Dudaklar için adeta birer doğal botokstur. Ağız kuruluğunu ve su kaybını önleyerek vücutta meydana gelen çatlamaları önler.

İncir çekirdeği yağı düzenli olarak kullanan bayanların göğüs sarkmasını ve vücuttaki kırışıklıkları önler.

Hamilelik sonrası oluşan çatlakları düzenli kullanım sonucu düzeltir.