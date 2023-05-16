Cinsel ilişki itirafı dikkat çekmişti! Bella Thorne'un bornozu neredeyse üstünden düşecekti

"Shake It Up" dizisiyle şöhrete kavuşan 24 yaşındaki Bella Thorne paylaşımlarıyla adından söz ettiren bir isim. Yetişkin film yönetmeni de olan güzel isim müstehcen pozlarıyla da dikkat çekiyor.

Sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında yer almaya devam eden Thorne

"Libidom oldukça yüksek. Cinsel ilişkiye girmek beni çok mutlu ediyor. Kendimi frenleyemediğim zamanlar bile oluyor. Bu konuda arzu ve isteğim en üst seviyede" itirafıyla da gündeme gelmişti.

Güzel isim son olarak bornozuyla kamera karşısına geçti. Üzerinden neredeyse düşecek olan bornozuyla poz veren Bella Thorne'u görenler "Yine aşmış", "Frikik vermeye uğraşma soyun" yorumları yaptı.





