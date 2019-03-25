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Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2019 12:39 | Son Güncelleme

Antalya'nın Alanya ilçesinde cinsel ilişkiye girdiği Adalet Maydos'u (68) boğarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Hayri Keçeli (36) 'kasten öldürme' suçundan 18 yıl hapse mahkum edildi.

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Konaklı Mahallesi İstiklal Caddesi'nde oturan Adalet Maydos, 15 Mart 2016 tarihinde evinde ölü bulundu. Savcılık incelemesinin ardından cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Maydos'un otopsisinde, cinsel ilişki sırasında boğularak, öldürüldüğü belirlendi.

Soruşturma kapsamında cinayet şüphelilerinin yakalanması için Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği kurduğu özel ekiple çalışmalara başladı. Ekibin yaptığı teknik ve fiziki takip sonrası cinayet şüphelisinin Hayri Keçeli olduğu tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen polis, cinayet şüphelisini geçen yıl 21 Şubat'ta saat 17.00 sıralarında Konaklı Mahallesi'nde yakaladı. Ayrıca soruşturma kapsamında Maydos'un ölümünden önce telefonla görüştüğü belirlenen şüpheli M.B. de (53) gözaltına alındı.

İLİŞKİ SIRASINDA BOĞAZINI SIKMIŞ

Baş şüpheli olarak gözaltına alınan Hayri Keçeli ifadesi sırasında suçunu itiraf etti. Hayri Keçeli ifadesinde, "Para karşılığında Maydos'a ait evinde cinsel ilişkiye girdik. Cinsel ilişki sırasında boğazını sıktım, Maydos'un gözleri kaydı ve hareketsiz bir şekilde yere yığıldı. Bunun üzerine korkarak olay yerinden kaçtım. Daha sonra öldüğünü öğrendim ve kimseye bu olaydan bahsetmedim" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli M.B. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, Hayri Keçeli sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

SUÇU KABUL ETMEDİ

Tutuklu yargılanan sanık Hayri Keçeli, Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşmada son kez hakim karşısına çıktı. Sanığın avukatları da duruşmada hazır bulundu. Sanık Hayri Keçeli savunmasında üzerine atılı suçu kabul etmeyerek beraatını talep etti. Savunmanın ardından mahkeme heyeti sanık Hayri Keçeli'ye 'kasten öldürme' suçundan 18 yıl hapis cezası verdi. Duruşmanın arından Hayri Keçeli tutuklu bulunduğu Alanya L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Antalya cinsel ilişki

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