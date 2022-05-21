Cinsel organ boyunu etkiliyor: Hemen bırakın

Penis boyutu söz konusu olduğunda herkese uyan tek bir beden yoktur. Bir erkeğin cinsel organ boyutu onun kontrolü dışında olsa da uzmanlar alkollü içki tüketmenin ve sigara içmenin penis boyunu olumsuz yönde etkileyebileceğini açıkladı.

Sağlık açısından her ne kadar önemi olmasa da penis boyu birçok erkek için ortak bir endişe kaynağıdır. Ortalama penis boyutu ülkelere göre değişiklik göstermektedir. Son yapılan çalışmalara göre; Türkiye 12,99 cm ile listenin 69’uncu sırasında yer aldı.

PENİS BOYU NASIL UZATILIR?

Penis boyu ile ilgili endişeleriniz varsa, öncelikle yaşam tarzınızı gözden geçirmelisiniz. Bazı araştırmalar hem alkol tüketiminin hem de sigara içmenin peni boyutunu doğrudan etkilediğini öne sürüyor.

Medical News Today, "Alkol bağımlılığı olan erkeklerin erektil disfonksiyon, tatmin edici olmayan orgazm, erken boşalma ve libido kaybı gibi sorunları yaşama olasılığı daha yüksektir" diyor.

Uzmanlar, alkolün penis boyutunu nasıl etkileyebileceğinden endişe duyanlar için şu uyarıda bulunuyor: "Uzun süre yüksek riskli içki içmek, bir erkeğin testislerinin ve penisinin küçülmesine neden olabilir."

İngiliz Dr. Deborah Lee şunları ekledi: "Erkekler gurur duyacakları bir penise sahip olmak istiyorlarsa, sigara içmemeli veya çok miktarda alkol içmemelidirler."



