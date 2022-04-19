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Ülkelere göre penis boyları belli oldu: Listenin zirvesinde sürpriz bir ülke var! Türkiye kaçıncı sırada?

19.04.2022 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hangi ülkenin en büyük ortalama penis boyuna sahip olduğunu merak ettiyseniz, o zaman başka yere bakmayın. 86 ülkeyi kapsayan penis boyları araştırmasının sonuçları açıklandı. En büyük penis boyu ortalamasından en küçüğüne göre hazırlanan listenin zirvesinde sürpriz bir ülke yer aldı. Listede Türkiye’yi arayanlar ise alt sıralara bakmak zorunda kaldı. İşte en büyük penis boyu listesinin ilk 10’u ve Türkiye’nin listedeki sırası...

Ülkelere göre penis boyları belli oldu: Listenin zirvesinde sürpriz bir ülke var! Türkiye kaçıncı sırada?

Bir internet sitesinin Google verilerini kullanarak yaptığı dünyadaki penis boyu ortalamaları araştırmasının sonuçları yayınlandı. En büyük penis boyu ortalamasından en küçüğüne doğru sıralanan penis boyu listesi oluşturulurken 86 ülkenin ortalaması alındı.

Çalışmayı yürüten Eczacı Navin Khosla şunları söyledi: "İnsanlar ister boyut, ister şekil ya da bu konuyla ilgili başka herhangi bir hususla ilgilensinler, çoğu bir noktada cinsel organının yeterince büyük olup olmadığını merak etmiştir." “Penis boyutunun özgüven ve öz imaj üzerinde büyük etkisi olabilir” diye ekledi.

LİSTENİN İLK SIRASINDA HANGİ ÜLKE VAR?

Peki, en yüksek penis boyuna sahip ülke hangisi? Araştırmaya göre, Ekvador'daki erkekler, ereksiyon halindeyken ortalama penis boyutu 17,6 cm (6,93 inç) ile listenin zirvesinde yer aldı. En yüksek penis boyuna sahip ülkeler sıralamasının ilk 10’u şu şekilde:

  • Ekvator
  • Kamerun
  • Bolivya
  • Sudan
  • Haiti
  • Senegal
  • Gambiya
  • Küba
  • Hollanda
  • Zambiya

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PENİS BOYLARI LİSTESİNDE TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

Peki, penis boyu en küçük ülke hangisi ve Türkiye listenin neresinde? Araştırma sonuçlarına göre; 10,04 cm ile Kamboçya son sırada yer alıyor. Tayvan, Filipinler, Sri Lanka ve Hong Kong da son beşte yer alıyor. Türkiye ise 12,99 cm ile listenin 69’uncu sırasında yer aldı. İşte 86 ülkenin yer aldığı ortalama penis boyları listesi.

top+86


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