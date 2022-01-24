Cinsel organındaki şişlikten şikayetçi olan adam hayatının en büyük şokunu yaşadı! Kadın olduğunu öğrendi

Kosova’da yaşanan bir olay tüm dünyada geniş yankı uyandırdı. İsmi açıklanmayan 67 yaşındaki bir adam uzun süredir cinsel organındaki şişkinlikten şikayet ediyordu ve hayatını olumsuz yönde etkileyen bu durum için doktora başvurmaya karar verdi. Şişliğin ciddi boyutlara ulaşmasının sonrasında doktorlar incelemelerini arttırdı ve şaşkınlık yaratan bir sonuca ulaştı. Adamın döl yatağının yanında rahmi ve vajinal unsurlar da bulunuyordu. Ayrıca adamın yaşadığı durumu uzun süre fark etmemesi de dikkat çekti.

NADİR GÖRÜLÜYOR

Tıp dünyasında çift cinsel organ durumu daha önceki yıllarda yaşansa da yaygın olarak görülmüyor. Dünya genelinde 200 kişinin başına geldiği belirtilirken, hastanedeki doktorların ise ilk defa böyle bir olayla karşılaştığı bilgisi verildi. Erkeklik organı gelişen bebeklerin aynı zamanda kadınlık organları da gelişebiliyor. Ancak erkeklik organları daha önce olduğu için hastalar bu durumu fark edemiyor.

KADIN CİNSELLİK ORGANLARI ALDIRDI

Doktorların muayenesinin ardından ameliyata alınan adamda fıtık olmadığı, aksine adamın şişlik olarak nitelediği bölgede kadınlık cinsel organı bulunduğu tespit edildi. Ameliyat edilen adam, kadınlık organını ve rahmini aldırdı.



