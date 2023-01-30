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Cinsel organından prezervatife sarılı muz çıktı! Doktorları bile şaşkına çeviren adam kendisini “Öfke nöbeti” diyerek savundu

30.01.2023 09:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cureus Journal of Medical Science'da radyolog Rosarie Tudas, Karan Rao, Yashant Aswani ve Iowa Üniversitesi'nden cerrah Luis J. Garcia tarafından yayınlanan bir makalede ilginç tıbbi bir olaya yer verildi. İsmi açıklanmayan 34 yaşındaki bir adamın cinsel organından prezervatife sarılmış bir şekilde muz çıkartıldı. Cerrahi operasyonun sonrasında taburcu edilen adam olayı öfke nöbeti sırasında yaptığını söyledi.

Cinsel organından prezervatife sarılı muz çıktı! Doktorları bile şaşkına çeviren adam kendisini “Öfke nöbeti” diyerek savundu

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşanan bir olay tıp tarihine geçti. 34 yaşındaki bir adamın cinsel organında prezervatife sarılı bir muz bulundu. The Mirror’da yer alan habere göre, meyveyle dolu prezervatifin adamın ince bağırsağına yerleştiği ve bunun da ciddi kusma ve mide ağrılarına neden olduğu bulundu. 24 saat boyunca tuvalete gidemeyen adam şiddetli karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan incelemelerin ardından adam hızlı bir şekilde ameliyata alındı.

DOKTORLAR BİLE İNANAMADI

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Röntgen ve tomografi sonuçlarının ardından acilen ameliyata alınan 34 yaşındaki adamın cinsel organından çıkanlar doktorları bile şaşırttı.

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Doktorların incelemesi ve hastanın itirafı sonrasında içi muz dolu prezervatifin yaklaşık 2 yıldır durduğu tespit edildi. Cerrahi işlemin sonrasında bir gün hastanede dinlendirilen adam taburcu edildi.

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ameliyat cinsel organ

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