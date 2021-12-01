Cinsel organını bile kaplamıştı! Sedef hastalığıyla mücadele eden vücut geliştirmeni sosyal medya ilham oldu

2017 yılının Ekim ayında cildinde bazı kızarıklıkların oluşmaya başladığını fark ettiğini dile getiren Khan, o dönemdeki aşırı kilosu, borçları nedeniyle yaşadığı stresin bu durumu tetiklediğini düşündü. İlk olarak elinde sedef hastalığının başladığından söz eden Khan, ardından ise bütün vücuduna yayıldığını ifade etti. Sedef hastalığından dolayı vücudu pul pul dökülüyordu ve bu durum onu sosyal anlamda zorladı. Khan, gittikçe yalnızlaştığını ve derin bir depresyon hissettiğini dile getirdi.

SOSYAL MEDYADAN SERÜVENİNİ ANLATTI

Sedef hastalığının oldukça ağrılı ve sancılı geçen bir süreç olduğundna bahseden Khan, doktorlara ilk danıştığında uzmanların bu durumun hayatının sonuna kadar kendisine eşlik edeceğini belirttiklerini dile getirdi. Kilo alımı ve cilt hastalığının arasında bir bağlantı olduğunu keşfetmeye başladıktan sonra ise sağlıklı beslenme rutinine girdi. Spor salonuna kayıt olarak sıkı bir egzersiz programı yapmaya başladı. Sıvı tüketiminin artması ve sağlıklı yaşam ritmi sayesinde sedef hastalığının ataklarının azaldığından söz eden Khan, artık kendisini daha sosyal medya mutlu hissettiğini dile getirdi.



