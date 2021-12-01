Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Cinsel organını bile kaplamıştı! Sedef hastalığıyla mücadele eden vücut geliştirmeni sosyal medya ilham oldu

Cinsel organını bile kaplamıştı! Sedef hastalığıyla mücadele eden vücut geliştirmeni sosyal medya ilham oldu

01.12.2021 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanada’da yaşayan 24 yaşındaki Mohammed Khan tüm vücudunu kaplayan sedef hastalığı nedeniyle oldukça zor zamanlar geçirdi. Hastalığının cinsel organına kadar yayılmasından dolayı intihar etmeyi dahi düşündüğünü dile getiren Khan, egzersiz ve bitkisel bazlı sağlıklı beslenme sayesinde sedefle mücadele edebildiğini dile getirdi.

Cinsel organını bile kaplamıştı! Sedef hastalığıyla mücadele eden vücut geliştirmeni sosyal medya ilham oldu

2017 yılının Ekim ayında cildinde bazı kızarıklıkların oluşmaya başladığını fark ettiğini dile getiren Khan, o dönemdeki aşırı kilosu, borçları nedeniyle yaşadığı stresin bu durumu tetiklediğini düşündü. İlk olarak elinde sedef hastalığının başladığından söz eden Khan, ardından ise bütün vücuduna yayıldığını ifade etti. Sedef hastalığından dolayı vücudu pul pul dökülüyordu ve bu durum onu sosyal anlamda zorladı. Khan, gittikçe yalnızlaştığını ve derin bir depresyon hissettiğini dile getirdi.

Vücut pozitifliği savunucusu olan sosyal medya fenomeni, fotoğraf hilelerini ifşa ettiVücut pozitifliği savunucusu olan sosyal medya fenomeni, fotoğraf hilelerini ifşa etti

SOSYAL MEDYADAN SERÜVENİNİ ANLATTI

2

Sedef hastalığının oldukça ağrılı ve sancılı geçen bir süreç olduğundna bahseden Khan, doktorlara ilk danıştığında uzmanların bu durumun hayatının sonuna kadar kendisine eşlik edeceğini belirttiklerini dile getirdi. Kilo alımı ve cilt hastalığının arasında bir bağlantı olduğunu keşfetmeye başladıktan sonra ise sağlıklı beslenme rutinine girdi. Spor salonuna kayıt olarak sıkı bir egzersiz programı yapmaya başladı. Sıvı tüketiminin artması ve sağlıklı yaşam ritmi sayesinde sedef hastalığının ataklarının azaldığından söz eden Khan, artık kendisini daha sosyal medya mutlu hissettiğini dile getirdi.

Sedef hastalığıyla kaplı vücudunu cesurca sergiledi! Güzellik kalıplarına meydan okuduSedef hastalığıyla kaplı vücudunu cesurca sergiledi! Güzellik kalıplarına meydan okudu


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İç çamaşırı giymeden pancake sattı! Gözaltına alınıp savunmak yapmak zorunda kaldıİç çamaşırı giymeden pancake sattı! Gözaltına alınıp savunmak yapmak zorunda kaldı
Görenler inanamadı! Tabelayla birlikte havalandıGörenler inanamadı! Tabelayla birlikte havalandı
Simpsonlar ailesine sansür! Bölüm kaybolduSimpsonlar ailesine sansür! Bölüm kayboldu
Anahtar Kelimeler:
sedef hastalığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Göğüsleri nedeniyle defalarca sosyal medyadan atıldı

Göğüsleri nedeniyle defalarca sosyal medyadan atıldı

Eşi karavan yapmasına izin vermedi! Dönen ev tasarladı

Eşi karavan yapmasına izin vermedi! Dönen ev tasarladı

Hayranları “yeter artık” dedi! O durmadı

Hayranları “yeter artık” dedi! O durmadı

Sütyensiz pancake satınca şikayet edildi! Polise ifade verdi

Sütyensiz pancake satınca şikayet edildi! Polise ifade verdi

İlginizi Çekebilir

Net görüntü kalitesi ile keyifle çalışabileceğiniz en iyi monitör modelleri

Net görüntü kalitesi ile keyifle çalışabileceğiniz en iyi monitör modelleri

Şaşırtan ölüm! TikTok fenomeni canlı yayında intihar etti

Şaşırtan ölüm! TikTok fenomeni canlı yayında intihar etti

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

‘Morg faresi’ olarak tanınıyor! Cesetlerle cinsel birliktelik...

‘Morg faresi’ olarak tanınıyor! Cesetlerle cinsel birliktelik...

Fazla kilolarını eleştirdiler! İç çamaşırlı pozuyla cevap verdi

Fazla kilolarını eleştirdiler! İç çamaşırlı pozuyla cevap verdi

Dünyanın en büyük penisine sahip! “Ünlüler beni arıyor”

Dünyanın en büyük penisine sahip! “Ünlüler beni arıyor”

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.