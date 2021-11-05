Vücut pozitifliği savunucusu olan sosyal medya fenomeni, fotoğraf hilelerini ifşa etti

Danimarka’da yaşayan bir sosyal medya fenomeni 46 bin takipçisine sosyal medyanın sahte olduğunu kanıtlamak için bir paylaşım yaptı. Sosyal medyada herkesin severek takip ettiği ve beğendiği fotoğrafların aslında gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Livin, her şeyin doğu poz, açı, ışık ve photoshop bilgisine bağlı olduğunu dile getirdi.

Sosyal medyada yaratılan kusursuz güzellik anlayışının aksine Livin, “Instagram Gerçek Hayata Karşı” videolarında, ışıklandırma ve pozları manipüle ederek ne kadar farklı görünebileceğinizi gösteriyor.

AYDINLATMA VE DURUŞA BAĞLI OLARAK DEĞİŞEBİLİYOR

200 binden fazla görüntüleme alan paylaşımından sonra Livin, takipçilerine günün her saatinde ve anında mükemmel görünmek zorunda olmadıklarını ispat etti. Kimsenin kusursuz olmadığını gösteren Livin, vücudun aydınlatma ve duruşa bağlı olarak önemli ölçüde değişebileceğini gösteriyor.



