Cinsel organının boyutundan memnun değildi! Uzatmak için somuna sıkıştırdı, hastanelik oldu

Malezya’nın Johor eyaletinde yaşayan bir adam nişanlanmasına yaklaşık 1 hafta varken penisinin boyutundan utandığı için kendi yöntemleriyle cinsel organının büyütmeye çalıştı. Bir kaynakçıya giderek büyük bir çelik somun alan adam cinsel organını sıkıştırdı. Somunu cinsel organından çıkartmayı başaramayan adam soluğu hastanede aldı.

DAHA UZUN OLMASINI İSTEDİ

20’li yaşlarında olan adam somunun penisini daha uzun hale geçirmek için ağırlığını kullandığını ifade etti. Ancak penisinin somuna sıkışması üzerine hastaneye başvuran adamdan nesneyi çıkarabilmek için doktorlar önce penisten biraz kan boşaltmak ve cildin üst tabakasını kesmek zorunda kaldığını söyledi.

Hastane müdürü Daud Abdul Rahim yaptığı açıklamada, "Hasta şimdi iyileşiyor ve onu bugün taburcu etmeyi umuyoruz" dedi.



