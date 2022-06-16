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Cinsel suçlardan yargılanan Kevin Spacey kefaletle serbest bırakıldı

16.06.2022 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

House of Cards dizisiyle tanınan Kevin Spacey, 3 erkek tarafından suçlanmış ve cinsel taciz sebebiyle yargılanmaya başlamıştı. Oyuncu Londra’da Westminster Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Beş ayrı cinsel suçtan yargılanan ünlü oyuncu, kefaletle serbest bırakıldı.

Cinsel suçlardan yargılanan Kevin Spacey kefaletle serbest bırakıldı

American Beauty, The Usual Suspects ve House of Cards'ta aldığı rollerle tanınan Kevin Spacey dört cinsel istismar ve bir kişiyle rızası olmadan cinsel ilişkiye girmekle suçlanıyor.

Aktöre, Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'ne gelişinde avukatları ve iki polis memuru eşlik etti. İddia edilen suçlamaların, 2005-2013 döneminde Londra ve Gloucestershire'da gerçekleştiği ve şikayetlerin şu anda 30'lu ve 40'lı yaşlarında olan üç erkek tarafından yapıldığı belirtildi.

Mahkeme esnasında Westminister Sulh Hakimi oyuncuya yöneltilen tüm suçlamaları okudu. Hakim, suçlamaları reddeden Spacey için kefaletle serbest bırakılma kararı verdi.

"MASUMİYETİMİ KANITLAYACAĞIMA EMİNİM"

Spacey, polisin soruşturma başlatmasının ardından geçen ay ABC kanalına yaptığı açıklamada, "En kısa sürede İngiltere'de gönüllü olarak mahkemeye çıkacağım ve kendimi bu suçlamalara karşı savunacağım. Masumiyetimi kanıtlayacağıma eminim" demişti.


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