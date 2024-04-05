Cinsel terapi uzmanı Buse Aydın Eser Yenenler'e konuk oldu! Özel hayat sorusuna bomba yanıt! 'Eğer patatese dönmediyseniz...'

Eser Yenenler YouTuba'da çektiği 'Linç' programıyla adından söz ettiriyor. Programa aldığı konuklar ve itiraflarla sık sık gündem olan Yenenler bu defa cinsel terapi uzmanı Buse Aydın'ı konuk etti.

Sosyal medyada çektiği videolar ile ünlenen Buse Aydın programdaki soruları açık açık yanıtladı. Aydın, kendisine sorulan 'Zamanla kadının değeri azalır erkeğin değeri artar mı?' sorusuna verdiği yanıtla gündem oldu.

Aydın; ''Erkeklere soruyorlar daha çok hangi yaş aralığındaki kadınlarla birlikte olmak isterseniz? Bu fiks 22-23'te sabitlenmiş. Erkeğin yaşı kaç olursa olsun istenen kadın 22-23 yaşında.

'30'DAN SONRA...

Ancak erkeklerin yaşı 30'dan sonra prime dönemine ulaşıyor. Yani erkek ne zamanki biraz daha kaynaklara ulaşabilir hale geliyor bir tabir var işte 'siz eğer patatese dönmemişseniz 30'dan sonra' kadınların daha çok istediği yaş bu.

KENDİNİ TUTAMADI

Eser Yenenler bu cevap üzerine kendini tutamadı ve 'fiziksel bir şey mi bu yoksa kariyer patatesi mi?' diye sordu.

Aydın ise 'İkisi de aslında siz hem fiziğinize dikkat ettiyseniz kadınlarla iletişimiz iyiyse kariyerinizde de iyi bir yere geldiyseniz erkekler 30'dan sonra değerleniyor' diyerek cevap verdi.