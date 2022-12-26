Cinsellik eğitimi almıştı! Her erkeği baştan çıkartabileceğini söyleyen eski Rus ajanından itiraf... “Dağılmış Rus ajanları...”

“Bal tuzağı” adı verilen yöntem için özel olarak eğitildiğini dile getiren eski bir Rus ajanı, özellikle çete liderlerini kendisine aşık ederek suçluların yakalanmasını sağlıyordu. Kullandığı psikolojik teknikler sayesinde her erkeği baştan çıkartabileceğini ifade eden Roza, şu anda Amerika’da ve Birleşik Krallık’ta faaliyet gösteren aynı eğitime sahip düzinelerce ajan daha olduğunu söyledi.

“KİMSE AJAN OLDUKLARINI ANLAMIYOR”

KGB eğitimi alan Rus ajanlarının kendilerini kamufle etme konusunda benzersiz bir yetenekleri olduğunu belirten Roza, “Bazen ajanlar Amerika ve İngiltere gibi ülkelere yerleşiyorlar. Bazen bir kadın ve bir erkek ajan evleniyor. Normal bir hayatları oluyor. Kimse ajan olduklarını anlamıyor. İşleri aslında sadece dinlemek ve ne olup bittiğini öğrenmek. Bazen inanılmaz görünmez olabiliyorlar. Dağılmış Rus ajanları her yerde” diye konuştu.