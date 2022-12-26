Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Cinsellik eğitimi almıştı! Her erkeği baştan çıkartabileceğini söyleyen eski Rus ajanından itiraf... “Dağılmış Rus ajanları...”

Cinsellik eğitimi almıştı! Her erkeği baştan çıkartabileceğini söyleyen eski Rus ajanından itiraf... “Dağılmış Rus ajanları...”

26.12.2022 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şu anda Amerika’nın Beverly Hills bölgesinde yaşayan eski bir KGB ajanı Aliia Roza itiraflarına bir yenisini daha ekleyerek yeniden gündem olmayı başardı. Suçları yakalamak için özel olarak psikolojik tekniklere ilişkin olarak eğitim aldığını dile getiren Roza, Birleşik Krallık ve ABD'ye dağılmış Rus ajanları olduğunu söyledi.

Cinsellik eğitimi almıştı! Her erkeği baştan çıkartabileceğini söyleyen eski Rus ajanından itiraf... “Dağılmış Rus ajanları...”

“Bal tuzağı” adı verilen yöntem için özel olarak eğitildiğini dile getiren eski bir Rus ajanı, özellikle çete liderlerini kendisine aşık ederek suçluların yakalanmasını sağlıyordu. Kullandığı psikolojik teknikler sayesinde her erkeği baştan çıkartabileceğini ifade eden Roza, şu anda Amerika’da ve Birleşik Krallık’ta faaliyet gösteren aynı eğitime sahip düzinelerce ajan daha olduğunu söyledi.

“KİMSE AJAN OLDUKLARINI ANLAMIYOR”

kapak2

KGB eğitimi alan Rus ajanlarının kendilerini kamufle etme konusunda benzersiz bir yetenekleri olduğunu belirten Roza, “Bazen ajanlar Amerika ve İngiltere gibi ülkelere yerleşiyorlar. Bazen bir kadın ve bir erkek ajan evleniyor. Normal bir hayatları oluyor. Kimse ajan olduklarını anlamıyor. İşleri aslında sadece dinlemek ve ne olup bittiğini öğrenmek. Bazen inanılmaz görünmez olabiliyorlar. Dağılmış Rus ajanları her yerde” diye konuştu.

İlginizi Çekebilir

Yetişkin film yıldızından Putin’e teklif! “Savaşı bitirirsen...”

Yetişkin film yıldızından Putin’e teklif! “Savaşı bitirirsen...”

 “Prevezervatif kullanırsan...” sözü gündem yaratmıştı! Yeni gelişme

“Prevezervatif kullanırsan...” sözü gündem yaratmıştı! Yeni gelişme

 Hastaneye kabul edilmedi! Sokak ortasında doğum yaptı

Hastaneye kabul edilmedi! Sokak ortasında doğum yaptı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Böyle sunum görülmedi! Poşetle getirdi, masanın ortasına döktüBöyle sunum görülmedi! Poşetle getirdi, masanın ortasına döktü
Herkesten saklayarak izledi! Camdaki yansıma ele verdiHerkesten saklayarak izledi! Camdaki yansıma ele verdi
Cesur Noel Baba kostümü nefesleri kesti! Coşku erken başladıCesur Noel Baba kostümü nefesleri kesti! Coşku erken başladı
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Rusya ajan

En Çok Okunan Trend Haberler

Bebek telsizi ele verdi! Eşinin onu aldattığını fark edince...

Bebek telsizi ele verdi! Eşinin onu aldattığını fark edince...

Hastanede MRI cihazında seks yaptılar! Görüntüler şoke etti

Hastanede MRI cihazında seks yaptılar! Görüntüler şoke etti

Tam 362 kiloydu! Değişimiyle herkesi şaşkına çevirdi

Tam 362 kiloydu! Değişimiyle herkesi şaşkına çevirdi

“Keşke gelmeseydi” dedirtecek! 2023 kehanetleri tüyler ürpetti

“Keşke gelmeseydi” dedirtecek! 2023 kehanetleri tüyler ürpetti

İlginizi Çekebilir

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik! Fiyatlar artmadan mutlaka alın

Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik! Fiyatlar artmadan mutlaka alın

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Kaliteli, konforlu, dayanıklı! 2022'nin en gözde erkek ayakkabı modellerine bakmadan geçmeyin

Kaliteli, konforlu, dayanıklı! 2022'nin en gözde erkek ayakkabı modellerine bakmadan geçmeyin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.