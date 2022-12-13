TikTok’un yeni akımı hızla yayılıyor! Doğum hemşireleri trende katılınca sosyal medyadan tepki çekti

Sosyal medyada kısa sürede akıma dönüşen “ick” kullanıcıların iğrendiği şeyleri açıkladıkları bir trende dönüştü. Akıma ayak uyduran dört hemşire kendilerini sinirlendiren hastalarını ifşa ettikleri videoları sayesinde sosyal medyanın hedefi oldular. Hemşireler, doğum yapan anneler ve hasta yakınlarıyla dalga geçen bir dizi video yayınladılar.

“DIŞARIDA BABALIK TESTİ İSTİYORLAR”

Hemşireler doğum öncesinde karnı acıkan, bebeğinin kaç kilo olduğunu soran annelerden, battaniye isteyen hasta yakınları ve çocuğunun doğumundan sonra ‘babalık testi’ isteyen erkeklerden iğrendiklerini söyledi.

Hastane yönetimi sosyal medya paylaşımlarının sonrasında hemşirelerin görevine son verdiğini açıkladı. Aynı zamanda hastanenin doğum servisine yönelik incelemelerin başlatıldığı ifade edildi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Sosyal medya kullanıcıları hemşirelerin gündem yaratan açıklamalarının sonrasında gönderiyi adeta eleştiri yağmuruna tuttu. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü hemşirelerin davranışını etik bulmadıklarını belirtti. Sosyal medya kullanıcıları durumu profesyonelliğe aykırı ve utanç verici bulduklarını söyledi.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “İlk kez anne olacak biri olarak bu beni çok üzüyor ve daha gergin hale getiriyor” dedi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Güzel bir deneyim yaşarken sağlık personelinin sizi yargıladığını bilmek gerçekten çok kötü” yorumunu yaptı.



