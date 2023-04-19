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Cinsellik itirafı sosyal medyada gündem yarattı! “Sevgilimle bir günde 27 kez birlikte oldum”

19.04.2023 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nollywood (The Nigerian Film Industry) oyuncusu Monalisa Stephen yaptığı cinsellik itirafıyla herkesi şaşkına çevirmeyi başardı. Ünlü oyuncu sevgilisiyle günde 27 kez cinsel ilişkiye girdiklerini söyledi. Özel hayatı hakkında detaylar veren Stephen her birlikteliğin kendi içinde duyguları olduğunu açıkladı.

Cinsellik itirafı sosyal medyada gündem yarattı! “Sevgilimle bir günde 27 kez birlikte oldum”

Afrika’nın sevilen oyuncularından Monalisa Stephen cinsel hayatına yönelik yaptığı itirafın sonrasında sosyal medyada gündem yarattı ve yerel basında manşetlere çıktı. Erkek arkadaşıyla günde 27 kez cinsel birliktelik yaşadığını ifade eden Stephen, “Hepsi aynı duyguları yaşatmadı. Bazıları hiç mutlu değildi. Bazıları ise inanılmaz mutluluk vericiydi” dedi.

TARTIŞMANIN FİTİLİNİ ATEŞLEDİ

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Sosyal medyadan yaptığı cinsellik itirafının sonrasında kullanıcıların büyük bir bölüm Stephen’in anlattığı durumun mümkün olmadığını belirtti. Sosyal medyadan gelen eleştirilerin üzerine Stephen, “Yeni deneyimlere açık biriyim. Cinselliği ve bunun hayatımda yarattığı etkileri seviyorum” ifadelerini kullandı.

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cinsel ilişki Nijerya

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