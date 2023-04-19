Cinsellik itirafı sosyal medyada gündem yarattı! “Sevgilimle bir günde 27 kez birlikte oldum”

Afrika’nın sevilen oyuncularından Monalisa Stephen cinsel hayatına yönelik yaptığı itirafın sonrasında sosyal medyada gündem yarattı ve yerel basında manşetlere çıktı. Erkek arkadaşıyla günde 27 kez cinsel birliktelik yaşadığını ifade eden Stephen, “Hepsi aynı duyguları yaşatmadı. Bazıları hiç mutlu değildi. Bazıları ise inanılmaz mutluluk vericiydi” dedi.

TARTIŞMANIN FİTİLİNİ ATEŞLEDİ

Sosyal medyadan yaptığı cinsellik itirafının sonrasında kullanıcıların büyük bir bölüm Stephen’in anlattığı durumun mümkün olmadığını belirtti. Sosyal medyadan gelen eleştirilerin üzerine Stephen, “Yeni deneyimlere açık biriyim. Cinselliği ve bunun hayatımda yarattığı etkileri seviyorum” ifadelerini kullandı.