TikTok’u sallayan cinsel ilişki itirafı! “İlişkimizi kurtarmak için erkek arkadaşımı performans geliştirme planına soktum”

Nadeen Hui isimli bir kadın takipçilerine ilişkisini kurtarmak için erkek arkadaşını performans iyileştirme planına soktuğunu söyledikten sonra TikTok’ta viral olmayı başardı. ‘Nadeenhui’ kullanıcı adıyla paylaşım yapan kadın erkek arkadaşıyla aynı evde yaşamaya başladıktan sonra ilişkilerini bitirme noktasına geldiğini ve bu durumu kurtarmak için izlediği planları anlattığı videosuyla dikkatleri üzerine çekti.

“BİRBİRİMİZE BAĞLADI”

13 binden fazla izlenmeye ulaşan gönderisinde Hui, “Erkek arkadaşım ve ben başlangıçta birçok sorun yaşadık. Uyumlu olmadığımızı hissetmeye başladım. Bir performans iyileştirme planı yapmaya karar verdik. Bağ kurabilmek için iletişimin sağlıklı hale getirilmesi gerekiyordu. Bu fikirden hoşlandı. Planda birbirimizin sorumlulukları da dahil olmak üzere tamamlanması gereken bir görev listesi vardı. Her haftanın sonunda geriye dönük olarak birbirimizi kontrol ettik. Bu haftanın en sevdiğim zamanıydı” dedi.

Hui sevgilisinin sistemi beğendiğini ve onları her zamankinden çok birbirlerine bağladığını ifade ederken sosyal medya kullanıcıları yönteme dair fikir ayrılığına düştü. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Bu tamamen ilişkinizin şirketleşmesi anlamına geliyor” dedi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Bu çok küçümseyici” yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı, “Bu tamamen yönetici ve çalışan ilişkisi” ifadesini kullandı.