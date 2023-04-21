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Cinsellik terapistinden dikkat çeken uyarı! “Herkes yatak odasında bu hatayı yapıyor”

21.04.2023 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cinsellik toplumsal bir tabu olarak görülmesine karşı çıkan ve insanların bu konuda bilgilendirilmesi gerektiğini savunan cinsellik terapisti Chantelle Otten, insanların cinsel hayatların yaptıkları en yaygın hatayı açıkladı. Seksolog Otten çiftlerin birbirleriyle konuşmamasının ve isteklerini dinlememesinin ilişkilerinin monotonlaşmasına neden olduğunu dile getirdi.

Cinsellik terapistinden dikkat çeken uyarı! “Herkes yatak odasında bu hatayı yapıyor”

Avustralya Seksoloji ve Cinsel Tıp Enstitüsü müdürü Chantelle Otten, son 10 yıldaki çalışmaları sayesinde dünyaca ünlü bir isim haline geldi. Cinselliğin toplumsal ön yargılardan uzaklaştırılması gerektiğini savunan Otten çiftlerin cinsel yaşamlarında yaygın olarak yaptıkları hatayı söyleyerek uyarılarda bulundu.

“İLİŞKİNİZİ MONOTONLAŞTIRIYOR”

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news.com.au'nun “Sana Haberlerim Var” podcast'inde konuşan Otten çiftlerin cinsel hayatlarındaki iletişim kurmamasının ilerleyen dönemlerde daha büyük sorunlara yol açabileceğini dile getirerek uyarılarda bulundu. Çiftlerin yaygın olarak beklentileri konusunda varsayımlarla ilerlediğini dile getiren Otten, “Karşınızdaki kişinin hoşuna gittiğini düşündüğünüz eylemleri sürekli olarak yapmak her gece aynı yemeği yemeye benzer. Bu durum ilişkinizi monotonlaştırıyor. Herkes yatak odasında bu hatayı yapıyor” dedi.

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Çiftlerin birbirleriyle istekleri ve beklentileri konusunda konuşması gerektiğini savunan Otten, “Merakınızı kaybediyorsunuz ve bu gerçekten çok zararlı. Mekanları, günleri, saatleri hatta kendinizi değiştirin. Yeni bir şeyler deneyimlemek heyecanınızı arttırır. Sadece ikinizin olduğu rahatça konuşabileceğiniz özel bir alan yaratın” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Cinsellik

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