Seks pozitifliği koçundan şoke eden açıklama! “13 yaşındaki kızım seks oyuncağı isterse alırdım”

Seks koçu olarak bireysel ve çift olarak cinsellik terapileri gerçekleştiren Emily Roach, 13 yaşındaki kızının bir seks oyuncağına sahip olmasını istemesi durumunda ona hediye alabileceğini ve diğer ebeveynlerinde aynısını yapması gerektiğini savundu. Ebeveynleri çocuklarıyla cinsellik hakkında açık ve dürüst bir şekilde konuşmaları konusunda eğitmeyi misyon haline getirdiğini ifade eden Roach, “Annelere sesleniyorum utanmayın. 13 yaşındaki kızım seks oyuncağı isterse alırdım. Bunun doğal bir süreç olduğunu anlatın” dedi.

“HİÇ BİLMEMESİ DAHA BÜYÜK TEHLİKE”

Pek çok çocuğun 11 yaşından itibaren yetişkin filmlere erişimin başladığını ve bu sürece kontrolsüz bir şekilde adım atmalarının ilerleyen dönemlerde dha büyük riskler doğurabileceğini ifade eden Roach, “Gerçek cinselliği keşfetmelerine yardımcı olun. Güvenli ve hijyenik bir şekilde anlatın. Seçenekleri değerlendirin ve gerekirse onlara açık bir şekilde tartışın” diye konuştu.

Kanada’da yaşayan üç çocuk annesi Roach, “Cinselliğe daha olumlu bir şekilde yaklaşmalıyız. Bunu bir tabu olarak algılamaktan vazgeçmeliyiz.13 yaşındaki kızım gelip seks oyuncağı almamı isteseydi, bana bu soruyu soracak kadar güvendikleri için mutlu olurdum ve ben de ona bir tane alırdım. Eğer çocuklarımızla seks hakkında konuşmazsak, onlar cevapları başka yerde bulacaklardır. Ebeveynlerin seks olumsuzluğunu, utanç ve damgalanma duygusunu unutmalarına yardımcı olmak istiyorum. Çocuklarım bana bir soru sorarsa, bu konuda yalan söylemem. Bana seksin ne olduğunu sorsalar, 'yetişkinlerin kendilerini iyi hissetmeye veya bebek yapmaya çalışırken birlikte yaptıkları bir şey' diye yanıt verirdim.” ifadelerini kullandı.