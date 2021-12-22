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Cinsiyet değiştiren İlişki Durumu Karışık’ın Gülendam'ı Aybike Esin Tumluer’in son hali dudak uçuklattı

22.12.2021 07:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Seren Şirince, Berk Oktay, Eda Ece, Pamir Pekin ve Nurseli İdiz'in paylaştığı İlişki Durumu Karışık dizisinde Gülendam karakteriyle hafızalara kazınan Aybike Esin Tumluer geçtiğimiz yıllarda cinsiyet değiştirme ameliyatı olmuştu. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan oyuncusunu son halleri takipçilerini şaşırttı.

Cinsiyet değiştiren İlişki Durumu Karışık’ın Gülendam'ı Aybike Esin Tumluer’in son hali dudak uçuklattı

İlişki Durumu Karışık adlı romantik komedi dizisinde canlandırdığı Gülendam karakteriyle hatırlanan Aybike Esin Tumluer, 2017 yılında sessiz sedasız cinsiyet değiştirme ameliyatı olmuştu.

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İlişki Durumu Karışık isimli dizide çocuk bakıcısı 'Gülendam' karakteriyle herkesin sevgisini kazanan Aybike Esin Tumluer, ameliyattan sonra Atlas Karan Tumluer adını alan oyuncu, uzun süredir gözlerden uzak yaşamayı tercih ederken son hali de merak ediliyordu.

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Sosyal medyayı aktif olarak kullanan oyuncunun gönderilerine yorum ve beğeni yağıyor.

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"HAYATIMIN ŞOKUNU YAŞADIM"

Konservatuardan yakın dostu olan Tumluer’le ilgili bir yazı kaleme alan Onur Akay 2019 yılında, haberi kişisel internet sitesinde paylaşmıştı.

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Onur Akay, ''İlişki Durumu Karışık isimli dizide çocuk bakıcısı 'Gülendam' karakteriyle hepimizin sevgisini kazanan ve konservatuardan yakın dostum olan 1988 doğumlu Aybike Esin Tumluer'den, uzun süre haber alamamıştım ve bu hafta sonu kendisi ile konuştuğumda hayatımın şokunu yaşadım.

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Önce telefonunu başka biri açtı zannettiğim anlarda, bana cinsiyet değiştirme ameliyatı olduğunu itiraf etti. O artık Atlas Karan Tumluer'di'' diyerek konuyu gündeme taşıyan kişi olmuştu.

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