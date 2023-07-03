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Cinsiyet değiştirip 500 bin TL harcadı! Beren Güney'in son hali olay

03.07.2023 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yıllarda çeşitli sporcuların mesajlarını ifşa eden fenomen Beren Günay cinsiyet değişimi sonrası 30'a yakın ameliyat geçirmiş ve bambaşka birine dönüşmüştü. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Beren Güney son haliyle beğeni topladı.

Cinsiyet değiştirip 500 bin TL harcadı! Beren Güney'in son hali olay

Kerem Tunçeri ve futbolcu Mohamed Elneny gibi isimlerin mesajlarını ifşa etmesiyle tanınan fenomen Beren Güney daha sonra cinsiyet değiştirmişti.

Geçiş operasyonuyla birlikte yaklaşık 30 operasyon geçirdiğini ve o dönem toplam 500 bin TL harcadığını açıklayan fenomen sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

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Pek çok ameliyat geçiren ve daha sonra bu ameliyatların bir kısmından pişman olduğunu açıklayan Beren Güney hayranlarından son haliyle beğeni topladı

Beren Güney'in son hali Pınar Deniz'e de benzetildi.

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AMELİYATLARI DUYANLAR ŞOKE OLUYOR

Fenomen cinsiyet operasyonu dışında ses değiştirme ameliyatı, silikon meme implantı, 7 kere burun, 5 kere meme ameliyatı, 2 kere dudak kaldırma, elmacık kemiği ve çene ucu törpületme, yüz ve göz çektirme, 5 kere bacak doldurma, popo büyütme ve 5 kere de topuk protezi operasyonlarını geçirdiğini itiraf etmişti.

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