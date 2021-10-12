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  4. Cipiyle yeğeninin üzerinden geçmişti! Hala Zerrin Kara sessizliğini bozdu

Cipiyle yeğeninin üzerinden geçmişti! Hala Zerrin Kara sessizliğini bozdu

12.10.2021 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de Zerrin Kara, 8 yaşındaki yeğeninin araçtan indiğini fark etmediğini iddia ettiği bir kaza sonucu, minik çocuğun üzerinden geçerek ölümüne neden olduğu kazayı canlı yayında anlattı. Baba Adem Kara ise olayın ardından serbest bırakılan ablasının tutuklanmasını isterken Zerrin Kara ise kardeşi hakkında çarpıcı iddialarda bulundu.

Cipiyle yeğeninin üzerinden geçmişti! Hala Zerrin Kara sessizliğini bozdu

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programında hala Zerrin Kara sessizliğini bozdu. Yaşanılan acı olayın detaylarını ve bilinmeyenlerini ilk kez anlattı.

"KİMSE SESİMİ DUYMADI"

Acılı hala Zerrin Kara kazayı anlattı. Kara, “Kaza bu oradaki çırpınışlarımı gördünüz mü? Ben arabada olmadığını fark ettikten sonra yüzü gülüyordu, çok şakacı bir çocuktu yine şaka yapıyor sandım ama kulağında kan vardı. Kimse sesimi duymadı. Otopark karanlıktı” dedi. Kazanın ardından kurtarma çabalarını da anlattı Kara, “Arabayı çalıştırmak için uğraştım, kilit ekranı çıktı aracı çalıştıramadım, kucağımda taşıdım, bağırdım, kimse sesimi duymadı, bir acil tıp uzmanı müdahale etti” dedi.

Korkunç görüntüler! Cipiyle yeğeninin üzerinden geçtiKorkunç görüntüler! Cipiyle yeğeninin üzerinden geçti

ZERRİN KARA'DAN KARDEŞİYLE İLGİLİ ÇARPICI İDDİA

Babanın “ihmal var” iddialara yanıt verirken gözyaşlarına boğuldu. “Bakan bir insan neden öldürür çocuğu, hiçbir şey boşluğunu doldurmuyor” dedi. Halanın iddiaları ise şaşkına çevirdi. “Eymen bende kalıyordu. Kardeşimin işi yok, bizden para istiyor. Eymen’in annesi yoğun bakımdayken Adem başkasıyla düğün yaptı, yıllarca eziyet etti, darbetti. Kanserden kaybettik, kısa bir süre sonra da Adem’in bir çocuğu oldu” dedi.

Kaynak: İHA

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