Sokak ortasında bebeğini emziren kadın kendisine tepki gösterenleri eleştirdi

Toplum içinde bir annenin bebeğini emzirmesi dünya genelinde bir tabu olarak kabul ediliyor. Sosyal medya fenomeni Azevedo, çocuğu acıktığında nerede olursa olsun bir annenin bebeğini beslemesi gerektiğini savunarak 432.000 Instagram takipçisine halkın içinde emzirme hakkında konuştu. Bir keresinde sokakta sütyenini çıkartarak bebeğini emzirdiğini ve etrafındaki kişilerin kendisine tepki gösterdiğini söyledi.

“NORMAL BİR DURUM”

Bebeğini emzirdiği bir anın fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan Azevedo, “Bir süre önce normal olduğunu düşündüğüm ama aslında toplumsal olarak olumlu karşılanmayan bir durum yaşadım. Anne olmak kolay bir iş değil ama oğlumu emzirirken yabancılar bana baktığında daha da zor hissettim. Emzirme bir direniş eylemidir ve bunun hakkında konuşmak ve tartışmak önemlidir. Oğlumu emzirmeyi çok seviyorum, bu çok özel anlarımızda kötü bir şey yapıyormuşum gibi bakan insanlardan nefret ediyorum” dedi.

Sosyal medyada kullanıcılarının büyük bir bölümü benzer biri durumu yaşadıklarını söyleyerek Azevedo’ya yorumlarında destek oldu. Bir sosyal medya kullanıcısı fenomenin gönderisine, “Başkalarının ne düşündüğünü umursamıyorsun. Sen gerçekten aydınlanmış bir kadınsın” yorumunu yaptı.



