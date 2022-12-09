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Çıplak elbisesi sosyal medyayı salladı! Bir gören bir daha baktı... “Bu inanılmaz”

09.12.2022 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Salma Naranx modanın kalıplarını alt üst eden bir tasarımla takipçilerinin karşısına çıktı. Sosyal medyada 88.4 bin takipçisi bulunan sevilen isim çıplak bir vücudun resmedildiği kıyafetiyle ilgi odağı oldu. Naranx’ın elbisesine bir gören bir daha baktı.

Çıplak elbisesi sosyal medyayı salladı! Bir gören bir daha baktı... “Bu inanılmaz”

TikTok’ta 3.7 milyon takipçisi bulunan Salma Naranx sıklıkla moda, güzellik ve alışveriş konusunda hayranlarına tüyolar veriyor. Sosyal medyanın fenomen isimlerinden biri olmayı başaran Naranx son olarak seçtiği kıyafet modeliyle şaşkına çevirdi. Çıplak illizyon yaratan elbisesiyle paylaşım yapan Naranx sosyal medya kullanıcılarını adeta ikiye böldü. Bazı kullanıcılar tasarımı eğlenceli bulduğunu söylerken bazıları ise fazla olarak değerlendirdi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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Deri ceket, çizme ve güneş gözlükleriyle kombinini tamamlayan Naranx’ın gönderisi kısa sürede sosyal medyadan binlerce beğeni ve yorum topladı.

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Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Bu elbiseye bayıldım. Mükemmel” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Tasarım olarak gerçekten ilham verici” yorumunu yaptı.

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sosyal medya

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