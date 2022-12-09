Çıplak elbisesi sosyal medyayı salladı! Bir gören bir daha baktı... “Bu inanılmaz”

TikTok’ta 3.7 milyon takipçisi bulunan Salma Naranx sıklıkla moda, güzellik ve alışveriş konusunda hayranlarına tüyolar veriyor. Sosyal medyanın fenomen isimlerinden biri olmayı başaran Naranx son olarak seçtiği kıyafet modeliyle şaşkına çevirdi. Çıplak illizyon yaratan elbisesiyle paylaşım yapan Naranx sosyal medya kullanıcılarını adeta ikiye böldü. Bazı kullanıcılar tasarımı eğlenceli bulduğunu söylerken bazıları ise fazla olarak değerlendirdi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Deri ceket, çizme ve güneş gözlükleriyle kombinini tamamlayan Naranx’ın gönderisi kısa sürede sosyal medyadan binlerce beğeni ve yorum topladı.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Bu elbiseye bayıldım. Mükemmel” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Tasarım olarak gerçekten ilham verici” yorumunu yaptı.