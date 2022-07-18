Çırılçıplak sokağa çıkıp protesto etti! ''Ben çalılarımı budadım, şimdi sıra sizde'' dedi

İngiltere'den Jill White, bölge yetkililerinin yoğun bir yolun yanında bulunan bir patikayı defalarca ulaştırılan taleplere rağmen temizleyip güvenli ahle getirmemeleri üzerine, Chard ve Tatworth arasında seyahat eden sürücülerin açıkça görebileceği şekilde, özel bölgelerini kaplayan pankartlara “Ben çalılarımı budadım, Karayolları şimdi siz de sizinkileri budayın” yazarak inanılmaz bir protesto gerçekleştirdi.

HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI

Tekerlekli sandalye kullanıcısı olan White, Somerset Live'a protestosunun kendisinin ve diğerlerinin tekrarlanan taleplerine rağmen yolun güvenli hale getirilmemesinden duyduğu hayal kırıklığından kaynaklandığını söyledi.

GELİŞME GÖREMEDİ

Tatworth'tan Chard'a giden patikanın yayalar, tekerlekli sandalye kullanıcıları ve bebek arabaları için uygun olmasını defalarca talep etmelerine rağmen bir gelişme göremeyince kendi kişisel protestosunu yapmaya karar verdiğini anlatan Jill, yaklaşık iki yıldır bunu talep ettiğini, yakıt krizi ve kötü otobüs hizmeti nedeniyle insanların yürümek zorunda kaldıklarını anlattı.

BAŞARDI

Jill'in protestosu başarılı oldu. Bölgenin karayolları yetkilileri, gerekli işlemler için çalışma ve görüşmelerin yapıldığını açıkladı. Hem çalıların budanacağı hem de yolun güzelce temizleneceği bilgisi ise doğrulandı.



