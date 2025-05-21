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Çizgi romandaki kehanet o ülkede panik yarattı! Rezervasyonlar iptal ediliyor, halk korku içinde...

Japon sanatçı Ryo Tatsuki'nin yazdığı 1999 yılında yayımlanan "Geleceği Gördüm" mangasındaki kehanet Japonya'da infial yarattı, turizmi vurdu. Turistler rezervasyonlarını tek tek iptal etmeye başladı.

Çizgi romandaki kehanet o ülkede panik yarattı! Rezervasyonlar iptal ediliyor, halk korku içinde...
Jale Uslu

70 yaşındaki Japon sanatçı Ryo Tatsuki'nin yazdığı çizgi romanındaki kehanet gündem oldu. Paniğe yol açan bu kehanet nedeniyle turistler seyahatlerini iptal etmeye başladı.

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1976 yılında, ünlü bir şarkıcının ölümünü öngören bir rüya gören Tatsuki, önümüzdeki üç ay içinde Japonya'da büyük bir doğal felaket yaşanacağı uyarısında bulundu. Geçmişte yaptığı öngörülerin gerçek çıkmasıyla halk arasında "Baba Vanga" olarak anılan Tatsuki'nin eski bir kehanetinden alıntıydı.

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MEGA TSUNAMİ OLACAK

CNN Travel'in haberine göre Tatsuki'nin 1999 yılında yayımlanan "Geleceği Gördüm" adlı kitabı, 21. yüzyılda insanlığı bekleyen olayları ayrıntılı olarak anlatıyordu. Tatsuki, 2025 yılında Japonya’yı etkileyecek bir doğal afetin gerçekleşeceğini iddia ediyor. Yazdığına göre, 2025’in Temmuz ayında Pasifik Okyanusu’nda volkanik patlama nedeniyle büyük bir mega tsunami meydana gelecek. Bu patlamadan ise Japonya, Kuzey Mariana Adaları ve Tayvan kıyıları etkilenecek.

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Hong Kong seyahat acentesi CLS Holiday'in müdürü Frankie Chow, "Deprem tahminleri, müşterilerimizin seyahat tercihlerini büyük ölçüde değiştirdi" diyerek Hong Kong'dan Japonya'ya yapılan uçuşların iptal edildiğini açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Japonya
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