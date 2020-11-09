Çizgili Anadolu Sırtlanı kazada öldü

Kaza, Şanlıurfa-Birecik ilçesine bağlı Divriği Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, plakası ve sürücüsünün ismi belirlenemeyen bir araç, nesli tükenme tehlikesi altındaki Çizgili Anadolu Sırtlanı'na çarptı. Sürücü kaçarken, sırtlan kaza yerinde öldü.

Yoldaki sırtlanı gören vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, aracı ve sürücüsünü belirlemek için çalışma başlattı.

Sırtlan ise incelenmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından götürüldü.

Kaynak: DHA

