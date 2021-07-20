HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cizre, 49.1 derece sıcaklık ile Türkiye rekoru kırdı

Cizre, 49.1 derece sıcaklık ile Türkiye rekoru kırdı

20.07.2021 18:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak'ın Cizre ilçesi bugün, Türkiye'nin en sıcak gününü yaşadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre ilçede 49.1 derece ölçülen hava sıcaklığı Türkiye'de bugüne kadar ölçülen en yüksek değer olarak kayıtlara geçti.

Cizre, 49.1 derece sıcaklık ile Türkiye rekoru kırdı

Türkiye genelinde sıcak hava dalgası etkili olmaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Şırnak'ın Cizre ilçesinde sıcaklık rekorunun kırıldığını bildirdi.

İlçede gün içerisinde termometre 49.1 dereceyi gösterdi. Türkiye'de ölçülmüş en yüksek sıcaklık rekoru 49 derece ile yine Cizre ilçesinde ölçüldü. Vatandaşların nefes almakta zorlandığı ilçede bugün termometreler 49.1 dereceyi gösterdi.

TÜRKİYE'DE ŞU ANA KADAR KAYDEDİLEN EN YÜKSEK SICAKLIK

Cizre ilçesi, bugün yapılan ölçümlerle rekorunu 0.1 derece yükselterek 49.1 ile şu ana kadar Türkiye'de kaydedilen en yüksek sıcaklık değerine ulaştı. (DHA)
cizre2

Kurban Bayramı'nda hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji açıkladıKurban Bayramı'nda hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akıncı Üssü'ndeki görüntüleri ilk kez ortaya çıktıAkıncı Üssü'ndeki görüntüleri ilk kez ortaya çıktı
Herkesin ihtiyacına göre tatil ETS’de!Herkesin ihtiyacına göre tatil ETS’de!
Belediye başkanı, kurban keserken yaralandıBelediye başkanı, kurban keserken yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Şırnak Cizre
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den Macron'a kınama

Türkiye'den Macron'a kınama

Bitcoin'de düşüş! 30 bin doların altına kadar geriledi

Bitcoin'de düşüş! 30 bin doların altına kadar geriledi

İşte merakla beklenen 20 Temmuz sürprizi! İlk kez paylaşıldı

İşte merakla beklenen 20 Temmuz sürprizi! İlk kez paylaşıldı

Denize giren 32 kişi hastanelik olmuştu! Nedeni belli oldu

Denize giren 32 kişi hastanelik olmuştu! Nedeni belli oldu

Kıdem tazminatı için Yargıtay’dan flaş karar

Kıdem tazminatı için Yargıtay’dan flaş karar

Kayınvalidesine mesaj atıp özçekim yaptı, intihar etti

Kayınvalidesine mesaj atıp özçekim yaptı, intihar etti

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Çin'de yeni virüs alarmı! İlk ölüm gerçekleşti

Çin'de yeni virüs alarmı! İlk ölüm gerçekleşti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Ataşehir'de 'korku' mahallesi! Balkona bile çıkamıyorlar

Ataşehir'de 'korku' mahallesi! Balkona bile çıkamıyorlar

''Kankam'' dediği boğası 'Kral'ı sattı: Moralimiz bozuk

''Kankam'' dediği boğası 'Kral'ı sattı: Moralimiz bozuk

Cinayetin çözülmesinden sonra ilk kez konuştular

Cinayetin çözülmesinden sonra ilk kez konuştular

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.