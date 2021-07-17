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Kurban Bayramı'nda hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı

17.07.2021 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı'nın birinci gününde ülke genelinde yağış beklenmezken, iki ve üçüncü gün Marmara ile Karadeniz bölgelerinde yer yer sağanak öngörülüyor. Bayramın 4. gününde Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Öte yandan mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenen hava sıcaklıkları nedeniyle 11.00-16.00 saatleri arasında sıcak çarpmasına karşı dikkatli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.

Kurban Bayramı'nda hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı'na ilişkin hava durumu raporunu yayımladı.

Buna göre, arife günü ve bayramın birinci günü ülkede önemli bir yağış beklenmiyor. Havanın kuzey kesimlerde parçalı bulutlu, diğer yerlerde az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor.

Bayramın ikinci ve üçüncü gününde Marmara ve Karadeniz bölgelerinde yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve güney bölgelerinde ise parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor.

Bayramın dördüncü gününde Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık olacağı değerlendiriliyor.

Halen ülkenin iç ve kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, kuzey, iç ve doğu kesimlerde artışını sürdürerek mevsim normallerinin 10 ila 12 derece üzerine çıkacağı, hafta ortasından itibaren kuzeybatı kesimlerinden başlayarak kuzey ve iç kesimlerde azalacağı öngörülüyor.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE BAYRAM SICAK GEÇECEK

Kurban Bayramı süresince en yüksek hava sıcaklıklarının İstanbul'da 31-34, Ankara'da 36-40, İzmir'de 32-36 derece olması bekleniyor. Sıcaklıkların, Antalya'da 33-36, Samsun'da 29-31, Erzurum'da 30-34 ve Diyarbakır'da 40-43 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.

Mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenen hava sıcaklıkları nedeniyle, güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ila 16.00 saatlerinde yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunanlar başta olmak üzere sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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BAKANLIK'TAN DA UYARI

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Twitter hesabından da yapılan paylaşımda "Özellikle 11.00-16.00 saatleri arasında sıcak çarpmaları konusunda vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını tavsiye ediyoruz" denildi.
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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı hava durumu meteoroloji
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