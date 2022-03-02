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CNN Türk canlı yayınını siren sesleri böldü! Stüdyodakiler endişe içinde dinledi: Tüyler ürperten ürkütücü bir ses

02.03.2022 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın gözünü kulağını çevirdiği Ukrayna-Rusya savaşında 7. güne giriş yapıldı. Dünyanın bütün haber kanallarına ait muhabirler bölgeye giderek canlı yayınlarla Kiev’in son durumu hakkında bilgilendirme yapmaya devam ediyor. Canlı yayın sırasında Kiev'deki muhabirle gerçekleştirilen bağlantıda bir anda siren seslerinin gelmesi yayında nefeslerin kesilmesine neden olurken, stüdyo bir anda sessizliğe gömüldü.

CNN Türk’te yayınlanan Başak Şengül’ün sunumuyla ekranlara gelen Akıl Çemberi programında Rusya-Ukrayna arasındaki savaşa yönelik olarak bölgeden yayın yapıldığı sırada Kiev’de yankılanan siren sesleri duyuldu. Mete Yarar’ın Rusya’nın saldırı planını harita üzerinde anlattığı anlarda muhabir Mücahit Topçu da Kiev’den programa canlı bağlantıda katıldı. Canlı yayında bir anda siren seslerinin gelmesi üzerine nefesler kesildi.

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“BAŞLIĞINI GİY, BİZ SENDEN DAHA FAZLA RAHATSIZIZ”

CNN TÜRK

Kiev’deki durumu bildirmek için canlı yayına katılan muhabirin güvenliğini düşünen stüdyo konuları, “Başlığını giy, biz senden daha fazla rahatsızız” diyerek uyarılarda bulundu. Siren seslerinin bütün stüdyoda yankılanması üzerine programın sunucusu ve konuklarından “Tüyleri ürperten ürkütücü bir ses...” yorumu geldi.

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Anahtar Kelimeler:
CNN Türk Rusya Ukrayna
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